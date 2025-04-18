Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Thiết kế, phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng Next.js, React, TypeScript

Xây dựng kiến trúc frontend linh hoạt, hiệu quả và có khả năng mở rộng

Tối ưu hoá hiệu năng và khả năng SEO bằng cách sử dụng Server-Side Rendering (SSR) và Static Site Generation (SSG)

Tích hợp API từ hệ thống backend (RESTful hoặc GraphQL)

Định hướng kỹ thuật, hỗ trợ và review code cho các thành viên cấp dưới trong team Đề xuất và triển khai các giải pháp kỹ thuật tối ưu

Tham gia vào quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp, và đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra

Tham gia xây dựng CI/CD, kiểm thử tự động và quy trình triển khai sản phẩm

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm phát triển với React.js và Next.js

Thành thạo JavaScript, TypeScript, HTML5, CSS3, và các thư viện UI như Tailwind CSS, Material UI,...

Có kinh nghiệm chuyên sâu với SSR, SSG, API routes trong Next.js

Hiểu biết tốt về hiệu suất trình duyệt, tối ưu web và kỹ thuật SEO

Thành thạo Git, quy trình Agile/Scrum Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và tư duy hệ thống tốt

Kinh nghiệm mentoring hoặc dẫn dắt nhóm là lợi thế lớn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực upto 25M Gross

Lương tháng 13, Thưởng hiệu suất;

Thưởng các ngày lễ, tết, vinh danh,

Quà tặng sinh nhật, đám cưới...

Chế độ bảo hiểm y tế & bảo hiểm xã hội;

Nghỉ phép hàng năm theo quy định; Thử việc có nghỉ phép và được sử dụng khi ký Chính thức;

Review và điều chỉnh lương hàng năm

Hỗ trợ giữ xe 100k/tháng;

Sự kiện nội bộ, teambuilding công ty thường niên, Year End Party...;

Quỹ sinh hoạt nội bộ 300k/quý;

Hỗ trợ chi phí nếu tham gia các lớp đào tạo nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin