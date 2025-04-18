Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 116 GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 12 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Trả lời các cuộc gọi, email và tin nhắn từ khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng về các khóa học, chương trình đào tạo.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đăng ký, thanh toán học phí và các thủ tục liên quan.

Theo dõi và quản lý thông tin khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng lên hệ thống.

Giải quyết các khiếu nại, phản hồi của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.

Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề của khách hàng.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình chăm sóc khách hàng.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Nhiệt tình, trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 116 GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 116 GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.