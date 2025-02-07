Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam) làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam) làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam)

Giám sát sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam)

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Vai trò chính
- Chịu trách nhiệm cho chất lượng, năng suất, an toàn trong quá trình sản xuất
- Quản lý 4M, 5S tại bộ phận sản xuất
2. Mô tả công việc:
- Quản lý toàn bộ người thao tác, tổ trưởng tại bộ phận sản xuất
- Đào tạo và đánh giá kỹ năng của công nhân viên
- Phân công công việc theo kế hoạch sản xuất phù hợp với kỹ năng
- Giám sát, đảm bảo kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tháng
- Giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất và thực hiện các biện pháp khắc phục phòng ngừa
- Kiểm soát sự bất thường phát sinh, sự thay đổi 4M
- Thiết lập mới hoặc sửa đổi các quy trình, hướng dẫn có sẵn của bộ phận
- Quản lý sự tuân thủ: Đào tạo giám sát việc thực hiện theo đúng các quy trình, hướng dẫn đã được phê duyệt.
- Báo cáo cấp trên khi có vấn đề phát sinh và đề ra phương án giải quyết
- Chuẩn bị các báo cáo năng suất, chất lượng, và các báo cáo KPI khác
- Đề ra các giải pháp cải tiến để nâng cao an toàn, chất lượng, năng suất

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam)

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam)

Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng G5 phân khu phía Đông khu công nghiệp Phú Thái, Xã Kim Liên, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

