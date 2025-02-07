Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam) làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

1. Vai trò chính

- Chịu trách nhiệm cho chất lượng, năng suất, an toàn trong quá trình sản xuất

- Quản lý 4M, 5S tại bộ phận sản xuất

2. Mô tả công việc:

- Quản lý toàn bộ người thao tác, tổ trưởng tại bộ phận sản xuất

- Đào tạo và đánh giá kỹ năng của công nhân viên

- Phân công công việc theo kế hoạch sản xuất phù hợp với kỹ năng

- Giám sát, đảm bảo kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tháng

- Giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất và thực hiện các biện pháp khắc phục phòng ngừa

- Kiểm soát sự bất thường phát sinh, sự thay đổi 4M

- Thiết lập mới hoặc sửa đổi các quy trình, hướng dẫn có sẵn của bộ phận

- Quản lý sự tuân thủ: Đào tạo giám sát việc thực hiện theo đúng các quy trình, hướng dẫn đã được phê duyệt.

- Báo cáo cấp trên khi có vấn đề phát sinh và đề ra phương án giải quyết

- Chuẩn bị các báo cáo năng suất, chất lượng, và các báo cáo KPI khác

- Đề ra các giải pháp cải tiến để nâng cao an toàn, chất lượng, năng suất