Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam) làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam)
- Hải Dương: Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
1. Vai trò chính
- Chịu trách nhiệm cho chất lượng, năng suất, an toàn trong quá trình sản xuất
- Quản lý 4M, 5S tại bộ phận sản xuất
2. Mô tả công việc:
- Quản lý toàn bộ người thao tác, tổ trưởng tại bộ phận sản xuất
- Đào tạo và đánh giá kỹ năng của công nhân viên
- Phân công công việc theo kế hoạch sản xuất phù hợp với kỹ năng
- Giám sát, đảm bảo kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tháng
- Giải quyết các sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất và thực hiện các biện pháp khắc phục phòng ngừa
- Kiểm soát sự bất thường phát sinh, sự thay đổi 4M
- Thiết lập mới hoặc sửa đổi các quy trình, hướng dẫn có sẵn của bộ phận
- Quản lý sự tuân thủ: Đào tạo giám sát việc thực hiện theo đúng các quy trình, hướng dẫn đã được phê duyệt.
- Báo cáo cấp trên khi có vấn đề phát sinh và đề ra phương án giải quyết
- Chuẩn bị các báo cáo năng suất, chất lượng, và các báo cáo KPI khác
- Đề ra các giải pháp cải tiến để nâng cao an toàn, chất lượng, năng suất
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI