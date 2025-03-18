Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN VIGHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kiot 3bn4 chợ Hoà Mạc - Duy Tiên - Hà Nam, Duy Tiên, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Chào đón và tư vấn khách hàng về các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thực hiện các giao dịch ngân hàng theo quy trình của công ty.

Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Hỗ trợ khách hàng trong việc mở tài khoản, đăng ký dịch vụ.

Thực hiện các báo cáo giao dịch theo yêu cầu.

Đảm bảo an ninh và bảo mật thông tin khách hàng.

Tham gia các hoạt động bán hàng và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm, dịch vụ và chính sách của ngân hàng.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, thái độ phục vụ chuyên nghiệp.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng xử lý tình huống nhanh nhẹn, linh hoạt.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIGHOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Được đào tạo các kỹ năng nghiệp vụ liên quan đến công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIGHOLDINGS

