Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Ninh – Phòng giao dịch Từ Sơn Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Tòa nhà Nam Hồng, Trần Phú, Đình Bảng, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Thực hiện các hoạt động vận hành Quỹ và dịch vụ khách hàng tại chi nhánh: Giao dịch tiền mặt (nộp/rút tiền mặt, tiết kiệm, nhận/chuyển tiền…) và giao dịch phi tiền mặt (chuyển khoản, thu phí….) và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định.

Thực hiện công tác bán hàng tại sàn giao dịch chi nhánh: tư vấn và bán các sản phẩm, dịch vụ của MB cho Khách hàng cá nhân bao gồm: Huy động vốn, tài khoản thanh toán, thẻ, ngân hàng điện tử…Bán chéo sản phẩm dịch vụ của MB…

Thực hiện cung cấp dịch vụ tại sàn giao dịch chi nhánh:

Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, hỗ trợ khách hàng; chào đón, phân luồng và tư vấn khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế….

Hiểu biết về ngành tài chính - ngân hàng, sản phẩm/dịch vụ ngân hàng

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (word, excel, outlook…)

Kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp tốt

Ngoại hình khá (Nam cao 1m65 trở lên, nữ cao 1m58 trở lên)

Độ tuổi từ 21 - 26 tuổi

