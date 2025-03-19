Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 7 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Tham gia giảng dạy theo chuyên môn tại các cơ sở học viện TEKY và Trường học

• Báo cáo quá trình giảng dạy, trực tiếp đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh, kết quả học tập cuối cùng cho phụ huynh.

• Có Trách nhiệm tham gia tư vấn về bộ môn học cho phụ huynh; Xây dựng và phát triển quan hệ với phụ huynh nhằm duy trì việc học của học sinh tại học viện.

• Tham gia các hoạt động sự kiện ngày hội trải nghiệm công nghệ, workshop cho phụ huynh, học sinh.

• Thực hiện các yêu cầu khác của Khối đào tạo chuyên môn.

• Thời gian làm việc: Đăng kí ca linh hoạt từ thứ 2 đến Chủ nhật (Ca sáng: 8h00 - 12h00; Ca

chiều: 13h00 - 17h00; Ca tối: 17h00 - 21h00)

- Nơi làm việc:

+ Teky Hạ Long: SH4 Times Garden, Đường 25 tháng 4, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng

Ninh

+ Teky Quận 3: Số 13 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

+ Teky Hải Phòng: 73 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, TP Hải Phòng

+ Teky Hội sở chính [Hà Nội]: Số B-TT01-51-53 Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc,

phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội