Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 2 - 7 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Tham gia giảng dạy theo chuyên môn tại các cơ sở học viện TEKY và Trường học
• Báo cáo quá trình giảng dạy, trực tiếp đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh, kết quả học tập cuối cùng cho phụ huynh.
• Có Trách nhiệm tham gia tư vấn về bộ môn học cho phụ huynh; Xây dựng và phát triển quan hệ với phụ huynh nhằm duy trì việc học của học sinh tại học viện.
• Tham gia các hoạt động sự kiện ngày hội trải nghiệm công nghệ, workshop cho phụ huynh, học sinh.
• Thực hiện các yêu cầu khác của Khối đào tạo chuyên môn.
• Thời gian làm việc: Đăng kí ca linh hoạt từ thứ 2 đến Chủ nhật (Ca sáng: 8h00 - 12h00; Ca
chiều: 13h00 - 17h00; Ca tối: 17h00 - 21h00)
- Nơi làm việc:
+ Teky Hạ Long: SH4 Times Garden, Đường 25 tháng 4, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng
Ninh
+ Teky Quận 3: Số 13 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh
+ Teky Hải Phòng: 73 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, TP Hải Phòng
+ Teky Hội sở chính [Hà Nội]: Số B-TT01-51-53 Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc,
phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội
Với Mức Lương 2 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
