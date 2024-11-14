Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 5 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam
Mức lương
5 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 660 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 5 - 15 Triệu
- Giảng dạy các lớp từ N5 - N2 theo lộ trình, giáo án có sẵn
- Yêu cầu phụ trách đến hết khóa học (Thông thường 1 khóa học sẽ từ 3-6 tháng)
- Công ty sẽ sắp xếp lớp học dựa trên thời gian bạn đăng ký
- Sao sát quá trình học của học viên để kết hợp với các bộ phận của trường để hỗ trợ học viên tốt nhất.
Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ JLPT N2 trở lên
Kinh nghiệm giảng dạy 6 tháng - 1 năm trở lên
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm và đã từng đi Nhật
Độ tuổi: trên 23 tuổi
Chung:
Có định hướng phát triển công việc theo ngành giáo dục, tâm huyết với nghề, có ý thức học hỏi, nâng cao chuyên môn.
Chăm chỉ, ham học hỏi, sáng tạo, chủ động trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương khởi điểm: 230-450k/ca
230-450k/ca
(Mức lương trên sẽ tùy thuộc vào khả năng và trình độ bạn dạy tại trung tâm)
Thưởng cuối khóa
Thưởng khi có học viên học lên
Mức lương sẽ tăng theo hạng Giáo viên
- Được đào tạo phương pháp dạy, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm của trung tâm.
- Được dự giờ, kiến giảng để nâng cao kinh nghiệm và trau dồi kỹ năng
- Được chuẩn bị sẵn Giáo án điện tử, đề kiểm tra, tài liệu giảng dạy
- Được hỗ trợ 100% chi phí thi JLPT N1 1 lần/năm
hỗ trợ 100% chi phí thi JLPT N1
- Được hỗ trợ 90% học phí học N1 tại Kohi và tặng giáo trình N2, N1 nếu giáo viên có nhu cầu.
- Tham gia các buổi đào tạo nâng cao kiến thức, văn hoá do Kohi tổ chức.
- Thưởng học sinh học lên khoá tiếp theo 100.000đ/học viên.
- Thưởng 500.000Đ giữ chân được 70% sĩ số học viên học đến cuối khoá.
- Thưởng lễ, tết theo cơ chế hạng giáo viên.
- Nâng lương 1 năm/lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam
