Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Soạn giáo án, tham gia giảng dạy tiếng Trung (online, offline)

- Xây dựng khung chương trình giảng dạy tiếng Trung cùng team

- Support các task liên quan đến ngôn ngữ (dịch tài liệu tiếng Trung...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn

Kinh nghiệm

Phẩm chất cá nhân

Thời gian làm việc

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập CẠNH TRANH. Nhân viên chính thức có 13 tháng lương.

Thưởng lương mềm theo dự án. Xét tăng lương 2 lần hàng năm.

Đóng BHXH đầy đủ và tặng thêm gói BHXH sức khỏe FPT care cho nhân viên

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, rất nhiều vị trí và cơ hội thăng tiến cho nhân viên.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.

Được làm việc trực tiếp cùng khách hàng là các tập đoàn lớn của Nhật Bản, Mỹ, US, Singapore, Hàn Quốc...

Được đào tạo về ngôn ngữ, kỹ năng mềm

Có cơ hội đi Onsite tại Nhật, Hàn, ...

Tham gia các hoạt động nghỉ mát, du lịch, Teambuilding do công ty tổ chức hàng năm.

Tham gia các hoạt động event sôi động, câu lạc bộ thể thao, văn nghệ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT

