Tuyển Giáo viên mầm non CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Giáo viên mầm non

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên mầm non Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Royal City, Thanh Xuân ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo viên mầm non Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tổ chức chăm sóc, giáo dục học sinh theo chương trình giáo dục của nhà trường.
Tổ chức các hoạt động, dự án học tập để giúp hình thành, phát triển kỹ năng, phẩm chất cho học sinh.
Thực hiện các chuyên đề của bộ môn theo phân công, để nâng cao năng lực giảng dạy
Tham gia tổ chức sự kiện , hoạt động ngoại khóa tại trường.
Xây dựng và chủ động thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân, dự giờ và tham gia các hoạt động đào tạo, tự đào tạo
Thời gian làm việc: 44 giờ/tuần: Từ 7h15 – 17h30 từ thứ Hai đến thứ Sáu (Theo thực tế phân ca tại cơ sở)
Đặc biệt: VINSCHOOL THƯỞNG NÓNG LÊN ĐẾN 5 TRIỆU ĐỒNG CHO GIÁO VIÊN MẦM NON GIẢNG DẠY NHẬN VIỆC TỪ 26/11/2024 ĐẾN 24/01/2025

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng trở lên đồi với vị trí giáo viên giảng dạy/ trung cấp trở lên với vị trí giáo viên chăm sóc- chuyên ngành Giáo dục mầm non
Yêu trẻ và am hiểu tâm lý lứa tuổi
Đam mê, sáng tạo, nhiệt huyết và không ngại thay đổi, mong muốn phát triển trong một môi trường làm việc năng động, nhiều thử thách
Ngoại hình ưa nhìn, phát âm chuẩn, giọng nói rõ ràng, truyền cảm.
Kỹ năng sư phạm, xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh hấp dẫn (từ 8-15tr thực nhận)
Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn với nhiều chính sách đặc biệt, chỉ áp dụng cho CBNV làm việc tại các công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup (chế độ bảo hiểm sức khỏe riêng; cơ hội cho con học Vinschool và khám chữa bệnh tại Vinmec; chính sách ưu đãi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn Vingroup)
Cơ hội làm việc tại hệ thống giáo dục Việt Nam đầu tiên đạt giám định quốc tế CIS cùng các đồng nghiệp tài năng và các chuyên gia giáo dục hàng đầu trong nước và quốc tế
Cơ hội được đào tạo theo chuẩn giáo viên quốc tế và được thăng tiến nhanh lên các vị trí cán bộ quản lý theo sự phát triển của hệ thống trường Vinschool
CHÍNH SÁCH BẢO VỆ TRẺ EM:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, đường Bằng Lăng 1, KĐT ST Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

