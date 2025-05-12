Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Giáo viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Giảng dạy tiếng Anh trực tuyến cho học viên qua 1 trong số các nền tảng: Zoom, Skype,...
• Giảng dạy theo giáo trình có sẵn. Khuyến khích giảng viên tham gia đóng góp ý kiến, điều chỉnh, tối ưu hóa chương trình học cho phù hợp với học viên
• Chăm sóc học viên trong suốt quá trình học tập
• Thời lượng 1 lớp học: 60 -70 phút (Tùy ca dạy)/ 3 buổi/ tuần. Dạy trong 4,5 tháng - 9 tháng - 12 tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tiếng Anh speaking tương đương 6.0 IELTS (KHÔNG yêu cầu chứng chỉ)
• Giao tiếp tốt, tự tin giảng dạy
• Theo học ngành sư phạm, ngôn ngữ Anh là một lợi thế
• Trách nhiệm, tận tâm với công việc và học viên

Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Rate: lớp 1:1 : 70k-100k/60p, lớp 1:2 : 100k - 120k/70p
Được làm việc tại nhà, không cần đi lại
Được cung cấp giáo án và đào tạo các kỹ năng giảng dạy
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam

Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 21 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

