Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
- Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
• Giảng dạy tiếng Anh trực tuyến cho học viên qua 1 trong số các nền tảng: Zoom, Skype,...
• Giảng dạy theo giáo trình có sẵn. Khuyến khích giảng viên tham gia đóng góp ý kiến, điều chỉnh, tối ưu hóa chương trình học cho phù hợp với học viên
• Chăm sóc học viên trong suốt quá trình học tập
• Thời lượng 1 lớp học: 60 -70 phút (Tùy ca dạy)/ 3 buổi/ tuần. Dạy trong 4,5 tháng - 9 tháng - 12 tháng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Giao tiếp tốt, tự tin giảng dạy
• Theo học ngành sư phạm, ngôn ngữ Anh là một lợi thế
• Trách nhiệm, tận tâm với công việc và học viên
Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc tại nhà, không cần đi lại
Được cung cấp giáo án và đào tạo các kỹ năng giảng dạy
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
