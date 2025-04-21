Tuyển Giáo viên Công Ty TNHH Amitie Sports Club làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công Ty TNHH Amitie Sports Club
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Công Ty TNHH Amitie Sports Club

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công Ty TNHH Amitie Sports Club

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quan Hoa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Giảng dạy kỹ năng mềm thông qua bóng đá cho trẻ em mầm non, tiểu học.
Liên hệ khách hàng/học viên mới giới thiệu về lớp học.
Quản lý sĩ số, học phí, vận hành lớp học.
Tổ chức sự kiện, giải đấu, ngày hội giao lưu phụ huynh.
Tham gia training hàng tuần để nâng cao kỹ năng giảng dạy.
Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (chuyên ngành bất kỳ)
Không yêu cầu kinh nghiệm giảng dạy.
Yêu thích trẻ em, thái độ sống tích cực, chủ động học hỏi.
Phù hợp các bạn dưới 28 tuổi

Tại Công Ty TNHH Amitie Sports Club Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp nếu biết tiếng Nhật từ N3+.
Phụ cấp phí xăng, thưởng khi đạt mục tiêu hằng tháng.
Được đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng giảng dạy hàng ngày, hàng tuần.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí quản lý cấp cao.
Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định.
Nghỉ lễ, du lịch công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Amitie Sports Club

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Amitie Sports Club

Công Ty TNHH Amitie Sports Club

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 28A đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

