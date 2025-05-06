Tuyển Giáo viên Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác Đội:

- Phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện chương trình công tác Đội theo năm học.

- Hướng dẫn sinh hoạt chi đội, sao nhi đồng.

2. Tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động ngoại khóa:

3. Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống:

- Tổ chức các buổi sinh hoạt, trò chơi, ngoại khóa để giáo dục kỹ năng sống, phát triển năng lực cho học sinh.

4. Quản lý sổ sách công tác Đội:

- Theo dõi hồ sơ đội viên, sổ theo dõi công tác Đội, bảng thi đua các lớp.

5. Bồi dưỡng và phát triển Đội viên:

- Phối hợp giáo viên chủ nhiệm rèn luyện, kết nạp đội viên mới.

6. Phối hợp với các tổ chức liên quan:

- Làm việc với Hội đồng Đội cấp trên, Đoàn Thanh niên, các đoàn thể trong và ngoài nhà trường.

7. Các công việc khác theo chỉ đạo.