Tuyển Giáo viên Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tiểu Học Nguyễn Siêu
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/05/2025
Tiểu Học Nguyễn Siêu

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Tiểu Học Nguyễn Siêu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác Đội:
- Phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện chương trình công tác Đội theo năm học.
- Hướng dẫn sinh hoạt chi đội, sao nhi đồng.
2. Tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động ngoại khóa:
3. Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống:
- Tổ chức các buổi sinh hoạt, trò chơi, ngoại khóa để giáo dục kỹ năng sống, phát triển năng lực cho học sinh.
4. Quản lý sổ sách công tác Đội:
- Theo dõi hồ sơ đội viên, sổ theo dõi công tác Đội, bảng thi đua các lớp.
5. Bồi dưỡng và phát triển Đội viên:
- Phối hợp giáo viên chủ nhiệm rèn luyện, kết nạp đội viên mới.
6. Phối hợp với các tổ chức liên quan:
- Làm việc với Hội đồng Đội cấp trên, Đoàn Thanh niên, các đoàn thể trong và ngoài nhà trường.
7. Các công việc khác theo chỉ đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn:

Tại Tiểu Học Nguyễn Siêu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tiểu Học Nguyễn Siêu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tiểu Học Nguyễn Siêu

Tiểu Học Nguyễn Siêu

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: No 38, Nguyen Xuan Nham Stress, Yen Hoa Ward, Cau Giay, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

