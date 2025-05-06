Tuyển Giáo viên Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Tiểu Học Nguyễn Siêu
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác Đội:
- Phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện chương trình công tác Đội theo năm học.
- Hướng dẫn sinh hoạt chi đội, sao nhi đồng.
2. Tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động ngoại khóa:
3. Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống:
- Tổ chức các buổi sinh hoạt, trò chơi, ngoại khóa để giáo dục kỹ năng sống, phát triển năng lực cho học sinh.
4. Quản lý sổ sách công tác Đội:
- Theo dõi hồ sơ đội viên, sổ theo dõi công tác Đội, bảng thi đua các lớp.
5. Bồi dưỡng và phát triển Đội viên:
- Phối hợp giáo viên chủ nhiệm rèn luyện, kết nạp đội viên mới.
6. Phối hợp với các tổ chức liên quan:
- Làm việc với Hội đồng Đội cấp trên, Đoàn Thanh niên, các đoàn thể trong và ngoài nhà trường.
7. Các công việc khác theo chỉ đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tiểu Học Nguyễn Siêu Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tiểu Học Nguyễn Siêu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
