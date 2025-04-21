Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, số 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm cao nhất và toàn diện về mảng chuyên môn - đào tạo và học vụ của toàn bộ các cơ sở thuộc hệ thống Winki English.
Chỉ đạo, triển khai nghiên cứu, phát triển sản phẩm, giáo trình, nội dung, phương pháp giảng dạy bài bản và chuyên nghiệp cho các khóa học Tiếng Anh; chuyển giao đào tạo về sản phẩm cho các phòng/ban trong Công ty.
Quản lý, điều phối hoạt động đào tạo gồm:
Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả, đề xuất cải tiến quy trình đào tạo nhằm liên tục nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và chất lượng giảng dạy của giáo viên tại các cơ sở thuộc hệ thống.
Phối hợp Phòng Chăm sóc khách hàng xử lý các khiếu nại liên quan đến chất lượng đào tạo; tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo của Trung tâm.
Phối hợp Phòng Tư vấn tuyển sinh và Chăm sóc khách hàng trong các hoạt động hỗ trợ tuyển sinh/tái phí (Test/Trial/hoạt động khác nếu có...).
Phối hợp Phòng Marketing truyền thông trong các hoạt động/sự kiện của Công ty.
Đề xuất giải pháp và triển khai các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số lớp học theo mục tiêu cam kết của Phòng đào tạo.
Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tiếng Anh hoặc sư phạm Tiếng Anh.
Ứng viên có bằng TESOL, MTESOL.Có kiến thức cũng như năng lực Tiếng Anh tốt, trình độ Tiếng Anh tương đương đạt Toeic 900+ hoặc Ielts 7.0+ (Writing 7.0 trở lên) hoặc tương đương.
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm việc trong mảng đào tạo tiếng Anh tại các tổ chức giáo dục hoặc Trung tâm Anh ngữ, với ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
Có khả năng tổ chức, quản lý nhân sự, khả năng tương tác, làm việc và xử lý tình huống với các mối quan hệ với các cá nhân, phòng ban;
Tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc tập trung, chịu được áp lực cao hướng tới mục tiêu.

Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Được thoả thuận khi phỏng vấn (Upto 20M)
Có đầy đủ các chính sách đãi ngộ, thăng tiến, bảo hiểm, du lịch +++
Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của Công ty như BHXH, BHYT, chế độ Công đoàn, chính sách thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ, team building, du lịch, nghỉ mát....
Được tạo điều kiện phát triển chuyên môn không ngừng thông qua các hoạt động đào tạo – khảo thí của trung tâm và làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Công ty Cổ phần Giáo Dục Winki English

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A4 - BT1A Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

