Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Co-well Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty TNHH Co-well Châu Á
- Hà Nội: Tòa 3D, số 3 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Giảng dạy bằng tiếng Nhật cho học viên là người Việt Nam có trình độ N3 trở lên.
Truyền đạt kiến thức nền tảng về lĩnh vực Công nghệ Thông tin (IT) như: các khái niệm cơ bản về phần mềm, phần cứng, quy trình phát triển hệ thống, vai trò các vị trí trong dự án IT,...
Tham gia xây dựng nội dung bài giảng, giáo trình, tài liệu học tập phù hợp với năng lực và mục tiêu đào tạo của công ty.
Đào tạo về tư duy kinh doanh, quy tắc kinh doanh phù hợp với văn hóa doanh nghiệp Nhật.
Theo dõi quá trình học tập, đánh giá năng lực học viên và đưa ra hướng dẫn cải thiện phù hợp.
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Co-well Châu Á Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Co-well Châu Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
