Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH TRUE NORTH DISCOVER làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sun Grand Ancora, số 3 Lương Yên, HB, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Lập kế hoạch lớp học để chăm sóc giáo dục trẻ với từng độ tuổi mà Nhà trường đã phân công theo ngày/ tuần/ tháng & năm.

Thực hiện kế hoạch chuyên môn theo kế hoạch của Nhà trường (dạy học, tổ chức hoạt động ngoài trời, hoạt động vui chơi, dã ngoại, sự kiện, ngoại khóa …)

Theo dõi tiến bộ của học sinh và ghi nhận xét về đánh giá tiến bộ chung của học sinh vào báo cáo tiến độ học tập của học sinh vào các kỳ đánh giá 02 lần/năm

Tổ chức các hoạt động chăm sóc và nuôi dưỡng (giờ ăn, ngủ, vệ sinh) đúng thời gian biểu theo quy định của nhà trường.

Rèn các kỹ năng hướng dẫn trẻ tự lập, văn minh.

Trang trí lớp học, hành lang, không gian trường học theo chủ đề, chủ điểm, theo yêu cầu của cấp trên.

Vệ sinh lớp học hàng ngày, sau nghỉ lễ dài ngày, sau các đợt tổng vệ sinh (dịch bệnh, phun thuốc muỗi…)

Hướng dẫn trẻ thực hiện và tham gia cùng cô những hoạt động trên.

Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn do nhà trường tổ chức

Cung cấp, trao đổi, tư vấn với Phụ huynh học sinh về tình hình học tập, sự tiến bộ, các vấn đề về sức khỏe của tất cả trẻ trong lớp.

Gọi điện, liên lạc với phụ huynh về tình hình của trẻ khi có điều cấp bách hoặc trẻ vị ốm, nghỉ học không lý do…

Với trẻ mới vào lớp, tuần đầu giáo viên phụ trách trẻ viết sổ liên lạc hàng ngày cho trẻ.

Báo cáo định kỳ và báo cáo sự việc bất thường đến cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng Trung cấp/Cao đẳng/ Đại học sư phạm chuyên ngành mầm non.

Nắm vững chuyên môn giáo dục mầm non, phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ.

Kỹ năng quản lý lớp học.

Kỹ năng làm việc nhóm, tham gia hoạt động tập thể.

Yêu trẻ, kiên nhẫn, tận tâm và có kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết) để giảng dạy trong môi trường song ngữ là một lợi thế.

Sẵn sàng học hỏi và đón nhận thử thách.

Tại CÔNG TY TNHH TRUE NORTH DISCOVER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 7,000,000 - 12,000,000 vnđ/ tháng (theo năng lực).

Thưởng lễ tết và cuối năm: theo kết quả đánh giá công việc và tình hình tài chính của trường.

Phụ cấp bao gồm: hỗ trợ phí gửi xe hàng tháng, hỗ trợ ăn trưa,...

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định pháp luật (BHXH, BHYT, nghỉ phép 12 ngày/ năm…).

5 ngày nghỉ hè theo lịch của trường (sau 1 năm làm việc chính thức).

Được đánh giá điều chỉnh mức lương 1 lần/năm (theo năng lực).

Suất học cho con ruột theo Quy định của Nhà trường (từ 20% đến 50%).

Làm việc trong môi trường thân thiện, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUE NORTH DISCOVER

