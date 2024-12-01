Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Milsgate làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty TNHH Milsgate
- Hồ Chí Minh: 124 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 3 - 7 Triệu
-Đứng lớp, giảng dạy và truyền cảm hứng, niềm đam mê chinh phục Tiếng Anh cho Học viên;
-Thiết kế hệ thống bài giảng, bài tập về nhà, kiến thức bổ trợ cho khóa học;
-Theo dõi, kiểm soát, đánh giá chất lượng Học viên, đề ra kế hoạch nâng cao chất lượng Học viên và đảm bảo đầu ra cam kết;
-Nghiên cứu hoàn thiện, cải tiến chất lượng chương trình đào tạo;
-Tham gia chương trình đào tạo, các buổi thỉnh giảng, quan sát, chia sẻ để trao dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm.
-Thời gian làm việc: các buổi sáng/ tối trong tuần 2,4,6 hoặc 3,5,7 và theo lịch trình lớp học.
Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có 1 trong các chứng chỉ Tiếng Anh sau: IELTS 7.0+ , CAE, CPE, TOEFL iBT 103, TOEFL paper 620; -Có tâm với nghề, trách nhiệm, nhiệt tình, có đam mệ và muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục; có khả năng truyền lửa, truyền cảm hứng học tiếng Anh;
-Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp trường đại học khoa Ngoại ngữ, ứng viên có kinh nghiệm sống, học tập và làm việc trong môi trường tiếng Anh là ngôn ngữ chính;
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy trên 6 tháng.
Tại Công ty TNHH Milsgate Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Milsgate
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
