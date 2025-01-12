Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Byan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100000 - 200000 Triệu

Mức lương 100000 - 200000 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 đường 64 - AP, phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 100000 - 200000 Triệu

- Giảng dạy các lớp theo chương trình luyện thi Cambridge - Starters, Movers, Flyers tại trung tâm (có giáo trình chung).

- Đánh giá bài tập của học viên và báo cáo tình trạng học tập của học viên theo buổi học.

- Đề xuất những phương pháp giảng dạy mới phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Với Mức Lương 100000 - 200000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tâm huyết với công việc giảng dạy.

- Giao tiếp tiếng Anh tốt, phát âm chuẩn

- Ưu tiên có kinh nghiệm gia sư / giảng dạy chương trình luyện thi Cambridge

- Ưu tiên sinh viên năm 4 hoặc ứng viên đã tốt nghiệp ngành Ngôn Ngữ Anh / Sư Phạm Tiếng Anh.

- Có chứng chỉ tiếng Anh là một lợi thế.

Ứng viên khi ứng tuyển vui lòng gửi kèm CV và 1 video giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh (từ 3-5 phút)

Tại Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Byan Thì Được Hưởng Những Gì

- Được training nếu không có kinh nghiệm

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Cơ hội học hỏi và phát huy khả năng ngôn ngữ của mình.

- Được hưởng mức lương phù hợp với năng lực. (Thỏa thuận thêm trong buổi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Byan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin