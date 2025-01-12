Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Byan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100000 - 200000 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Byan
Mức lương
100000 - 200000 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 11 đường 64
- AP, phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 100000 - 200000 Triệu
- Giảng dạy các lớp theo chương trình luyện thi Cambridge - Starters, Movers, Flyers tại trung tâm (có giáo trình chung).
- Đánh giá bài tập của học viên và báo cáo tình trạng học tập của học viên theo buổi học.
- Đề xuất những phương pháp giảng dạy mới phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
Với Mức Lương 100000 - 200000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tâm huyết với công việc giảng dạy.
- Giao tiếp tiếng Anh tốt, phát âm chuẩn
- Ưu tiên có kinh nghiệm gia sư / giảng dạy chương trình luyện thi Cambridge
- Ưu tiên sinh viên năm 4 hoặc ứng viên đã tốt nghiệp ngành Ngôn Ngữ Anh / Sư Phạm Tiếng Anh.
- Có chứng chỉ tiếng Anh là một lợi thế.
Ứng viên khi ứng tuyển vui lòng gửi kèm CV và 1 video giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh (từ 3-5 phút)
- Giao tiếp tiếng Anh tốt, phát âm chuẩn
- Ưu tiên có kinh nghiệm gia sư / giảng dạy chương trình luyện thi Cambridge
- Ưu tiên sinh viên năm 4 hoặc ứng viên đã tốt nghiệp ngành Ngôn Ngữ Anh / Sư Phạm Tiếng Anh.
- Có chứng chỉ tiếng Anh là một lợi thế.
Ứng viên khi ứng tuyển vui lòng gửi kèm CV và 1 video giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh (từ 3-5 phút)
Tại Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Byan Thì Được Hưởng Những Gì
- Được training nếu không có kinh nghiệm
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Cơ hội học hỏi và phát huy khả năng ngôn ngữ của mình.
- Được hưởng mức lương phù hợp với năng lực. (Thỏa thuận thêm trong buổi phỏng vấn)
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Cơ hội học hỏi và phát huy khả năng ngôn ngữ của mình.
- Được hưởng mức lương phù hợp với năng lực. (Thỏa thuận thêm trong buổi phỏng vấn)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Byan
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI