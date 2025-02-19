Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Anh Ngữ Aten - 16D Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Đứng lớp Offline hoặc Online người đi làm theo nội dung đào tạo và giáo trình có sẵn (lớp 1 kèm 1, lớp nhóm 3 - 6 hoặc 7 - 12 học viên)

Giao bài tập, chấm và chữa bài tập trên lớp và về nhà theo đúng giáo trình, tài liệu của Aten. Theo dõi và báo cáo chất lượng học viên, lên kế hoạch nâng cao chất lượng học viên và đảm bảo đầu ra cam kết;

Hỗ trợ xây dựng giáo án, hướng dẫn, phối hợp việc xử lý các vấn đề học vụ.

Hỗ Trợ phỏng vấn, dự demo và training đầu vào cho giáo viên mới.

Các công việc khác theo điều phối của Quản Lý

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Anh, đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư Phạm Anh hoặc Ngôn Ngữ Anh hoặc có chứng chỉ sư phạm như CELTA,...

Có kinh nghiệm > 1 năm đứng lớp giảng dạy offline tiếng Anh Giao tiếp cho người đi làm;

Có tâm với nghề, trách nhiệm, nhiệt tình, có đam mê và muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục; truyền được lửa, cảm hứng học tiếng Anh cho học viên;

Địa chỉ làm việc: 16D Nguyễn Văn Giai, phường Đa Kao, quận 1. HCM

16D Nguyễn Văn Giai, phường Đa Kao, quận 1. HCM

Thời gian làm việc: 8h/ngày (off 4 ngày/tháng) - lịch tuỳ chọn (Có thể đăng ký làm bất kỳ khung giờ nào trong khoảng thời gian từ 9h - 22h hoặc theo lịch lớp dạy), làm trong văn phòng máy lạnh.

8h/ngày (off 4 ngày/tháng) - lịch tuỳ chọn (Có thể đăng ký làm bất kỳ khung giờ nào trong khoảng thời gian từ 9h - 22h hoặc theo lịch lớp dạy), làm trong văn phòng máy lạnh.

Tại Công Ty Cổ Phần ATEN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương FULL TIME: Cạnh tranh so với thị trường, offer theo năng lực giáo viên: 9 - 13 triệu đồng/tháng;

9 - 13 triệu đồng/tháng;

Được cung cấp toàn bộ giáo trình, tài liệu, lesson plan, công cụ quản lý và đánh giá học viên… phục vụ giảng dạy, được đào tạo hướng dẫn định kỳ để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và phát triển bản thân;

Chế độ phúc lợi dành riêng cho đội ngũ nhân sự học thuật;

Không giới hạn số lượng lớp được Quản Lý phân công.

Môi trường và đồng nghiệp luôn sẵn sàng đồng hành cùng thực hiện hóa mục tiêu và cùng nhau chia sẻ thành quả;

Tham gia các buổi teambuilding, Year End Party, các hoạt động gắn kết hàng tháng cùng Công ty;

Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết, 8/3, 20/10, 20/11…) và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, thưởng nóng đột xuất…);

Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ATEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin