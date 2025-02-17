Tuyển Giáo viên tiếng Anh CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 521 Quang Trung, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy chương trình Tiếng Anh cấp độ Mầm non, Thiếu nhi, Thiếu niên, Giao tiếp.

Luyện thi STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, IELTS.

Giảng dạy theo đúng tiến trình và đảm bảo chất lượng giảng dạy

Kết hợp chặt chẽ với phòng Đào Tạo để quản lý tình hình học tập của học viên

Tổ chức và tham gia các hoạt động định kì tại hệ thống (nếu có)

Thời gian làm việc từ:

+ Ca 1: 17h30 đến 19h00 (thứ 2 đến thứ 6)

+ Riêng Thứ 7 & Chủ nhật:

Ca 1: từ 8h00 đến 9h30

Ca 2: từ 9.45 đến 11h15

Ca 3: 16h.00 đến 17h30

Ca 4: 17h.30 đến 19h00

Các lớp luyện thi (thứ bảy - chủ nhật): từ 14h30-16h00

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ từ 22 - 40 tuổi

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh sư phạm, ngôn ngữ Anh.

Có kinh nghiệm trong những chương trình giảng dạy: Tiếng Anh thiếu nhi, thiếu niên; Ngữ Pháp cơ bản và nâng cao; Tiếng Anh giao tiếp; Luyện thi các chứng chỉ STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, ...

Phát âm tiếng Anh chuẩn, giao tiếp lưu loát, tự tin.

Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, vui vẻ, lịch sự.

Yêu thích trẻ em, yêu thích giảng dạy và muốn gắn bó lâu dài.

Tại CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường giáo dục trẻ trung, cởi mở, năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo, phát triển chuyên môn và các kỹ năng làm việc.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Hệ thống

Lương: từ 70.000 đ - 90.000 đ / tiết ( 45 phút ), tùy theo cấp độ dạy và năng lực giáo viên

Địa điểm làm việc: tại các chi nhánh của Hệ thống Giáo dục Tân Văn:

Q4: 014-015 Tòa nhà H1, Vĩnh Khánh, phường 9, quận 4

Gò vấp: 66 Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp

Thủ đức: 5 Đường số 22, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN

