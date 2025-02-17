Tuyển Giáo viên tiếng Anh CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN
- Hồ Chí Minh: 521 Quang Trung, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy chương trình Tiếng Anh cấp độ Mầm non, Thiếu nhi, Thiếu niên, Giao tiếp.
Luyện thi STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, IELTS.
Giảng dạy theo đúng tiến trình và đảm bảo chất lượng giảng dạy
Kết hợp chặt chẽ với phòng Đào Tạo để quản lý tình hình học tập của học viên
Tổ chức và tham gia các hoạt động định kì tại hệ thống (nếu có)
Thời gian làm việc từ:
+ Ca 1: 17h30 đến 19h00 (thứ 2 đến thứ 6)
+ Riêng Thứ 7 & Chủ nhật:
Ca 1: từ 8h00 đến 9h30
Ca 2: từ 9.45 đến 11h15
Ca 3: 16h.00 đến 17h30
Ca 4: 17h.30 đến 19h00
Các lớp luyện thi (thứ bảy - chủ nhật): từ 14h30-16h00
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học, ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh sư phạm, ngôn ngữ Anh.
Có kinh nghiệm trong những chương trình giảng dạy: Tiếng Anh thiếu nhi, thiếu niên; Ngữ Pháp cơ bản và nâng cao; Tiếng Anh giao tiếp; Luyện thi các chứng chỉ STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, ...
Phát âm tiếng Anh chuẩn, giao tiếp lưu loát, tự tin.
Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, vui vẻ, lịch sự.
Yêu thích trẻ em, yêu thích giảng dạy và muốn gắn bó lâu dài.
Tại CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, phát triển chuyên môn và các kỹ năng làm việc.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Hệ thống
Lương: từ 70.000 đ - 90.000 đ / tiết ( 45 phút ), tùy theo cấp độ dạy và năng lực giáo viên
Địa điểm làm việc: tại các chi nhánh của Hệ thống Giáo dục Tân Văn:
Q4: 014-015 Tòa nhà H1, Vĩnh Khánh, phường 9, quận 4
Gò vấp: 66 Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp
Thủ đức: 5 Đường số 22, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CT TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ DU LỊCH TÂN VĂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
