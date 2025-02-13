Tuyển Giáo viên tiếng Anh RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra kế hoạch giảng dạy và hỗ trợ nội dung chương trình quốc tế và chương trình Việt Nam.

– Tổ chức đào tạo và huấn luyện giáo viên.

- Đảm bảo chất lượng giảng dạy của nhóm giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam

- Dự giờ, đánh giá giáo viên

- Xây dựng, điều chỉnh quy trình, nội quy trong trường.

- Tham gia tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phong trào, dã ngoại cho các bé.

- Thực hiện các hồ sơ, báo cáo theo yêu cầu của phòng GD và ĐT.

- Phối hợp với Bộ phận Tuyển sinh và Marketing thực hiện các hoạt động tuyển sinh.

- Thực hiện tất cả các nhiệm vụ được phân công bởi quản lý trực tiếp.

- Và các công việc liên quan đến chuyên môn khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Mầm non và có chứng chỉ quản lý giáo dục hoặc Thạc sĩ trở lên.

- Ưu tiên có thể sử dụng được tiếng anh, có kinh nghiệm làm quản lý tại các trường mầm non quốc tế

- Có khả năng điều phối chương trình quốc tế.

- Có năng lực quản lý, phân tích, xử lý tình huống khoa học.

Tại RT Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại RT Holdings

