Tuyển Giáo viên tiếng Anh Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu

Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

- Dạy offline trực tiếp.
- Giảng dạy tiếng Anh giao tiếp.
- Đối tượng học viên: Người đi làm.
- Số lượng học viên: 1-1 học tiêng
- Ngày học: Thứ Ba & Thứ Năm
- Giờ học: 2 tiếng/buổi; 19:30 – 21:30
- Ngày bắt đầu: 04/03/2025
- Giáo viên đăng ký nhận lớp theo tuần, chịu trách nhiệm theo sát cho 1 khoá học khoảng 40 -80 giờ của học viên.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh năm 1982-2002.
- Ưu tiên có chứng chỉ Tiếng Anh: IELTS từ 7.0, TOEIC từ 800 (Hoặc trình độ tương đương). Tốt nghiệp Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tương đương: TESOL, CELTA,...
- Có kinh nghiệm trong mảng kiến trúc - mỹ thuật là điểm cộng.
- Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), phát âm chuẩn, diễn đạt ý rõ ràng.
- Tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ và trách nhiệm cao với công việc.
- Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho người đi làm là một lợi thế.
- Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tuỳ thuộc vào năng lực: 400.000 VNĐ - 550.000 VNĐ/ca (2h dạy) + Hỗ trợ chi phí đi lại.
- Được đào tạo phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học viên.
- Được tiếp cận với hệ thống phần mềm hiện đại.
- Mở rộng mối quan hệ vì đối tượng học viên duy nhất là người đi làm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

