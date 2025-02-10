Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Lam Sơn, Tân Bình, Quận 12

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

Dạy tiếng Anh cho học sinh/sinh viên theo chương trình đã được thiết kế sẵn hoặc tự thiết kế bài giảng phù hợp với trình độ học viên.

Chuẩn bị bài giảng, giáo án, tài liệu học tập và các phương tiện hỗ trợ giảng dạy.

Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả, tạo không khí lớp học năng động và thu hút học sinh.

Đánh giá năng lực học tập của học sinh, đưa ra phương pháp học tập phù hợp và hỗ trợ học sinh yếu kém.

Thường xuyên cập nhật kiến thức, phương pháp giảng dạy mới để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tham gia các hoạt động của trường/trung tâm, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình giảng dạy.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Anh.

Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ít nhất 1 năm. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ giảng dạy quốc tế (TESOL, CELTA,...)

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.

Nhiệt tình, yêu nghề, có trách nhiệm với công việc.

Sử dụng thành thạo máy tính và thiết kế slides bài giảng.

Tại CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION

