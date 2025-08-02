Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm Công Nghiệp Di Trạch , Xã Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Lập chứng từ Nhập, Xuất kho, Hạch toán đầy đủ chính xác các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm Misa
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả
Lập lệnh thanh toán trả nhà cung cấp
Lưu trữ các chứng từ, hồ sơ kế toán
Hỗ trợ kế toán thuế nhập liệu các chứng từ phát sinh

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính- kế toán
Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán
Nhanh nhẹn, cẩn thận
Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7,000,000 - 12.000.000 VND. Lương tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.
Hằng năm được đánh giá tăng lương: 1 năm 1 lần định kỳ, tăng lương đột xuất khi có thành tích xuất sắc...
Được thưởng những ngày lễ, tết, tháng lương 13, thưởng hiệu quả kinh doanh của Công ty.....
Được tham gia đóng BHXH, thăm quan, nghỉ mát hằng năm.
Được đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng sales, đào tạo các sản phẩm dịch vụ của công ty
Các quyền lợi về thưởng, chế độ chính sách sẽ trao đổi khi tham gia phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 68 Dương Đình nghệ - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

