Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm Công Nghiệp Di Trạch , Xã Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Lập chứng từ Nhập, Xuất kho, Hạch toán đầy đủ chính xác các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm Misa

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả

Lập lệnh thanh toán trả nhà cung cấp

Lưu trữ các chứng từ, hồ sơ kế toán

Hỗ trợ kế toán thuế nhập liệu các chứng từ phát sinh

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính- kế toán

Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán

Nhanh nhẹn, cẩn thận

Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7,000,000 - 12.000.000 VND. Lương tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

Hằng năm được đánh giá tăng lương: 1 năm 1 lần định kỳ, tăng lương đột xuất khi có thành tích xuất sắc...

Được thưởng những ngày lễ, tết, tháng lương 13, thưởng hiệu quả kinh doanh của Công ty.....

Được tham gia đóng BHXH, thăm quan, nghỉ mát hằng năm.

Được đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng sales, đào tạo các sản phẩm dịch vụ của công ty

Các quyền lợi về thưởng, chế độ chính sách sẽ trao đổi khi tham gia phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS

