Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC KHANG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KDC City Land , Số 10 Đường số 2, Phường 10,, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

-Tiếp nhận xử lý thông tin khách hàng, data tiềm năng từ Công ty

-Chăm sóc, kết nối khách hàng khi cần hỗ trợ về sản phẩm, dịch vụ Công ty cung cấp

-Cập nhật chương trình, chính sách ưu đãi cho khách hàng hiện hữu và tiềm năng

-Xử lý các tình huống phát sinh: báo giá, khiếu nại thắc mắc từ khách hàng

-Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Độ tuổi: 18 - 26 tuổi

-Siêng năng, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

-Giao tiếp khá, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp

-Sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC KHANG PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP:

QUYỀN LỢI:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC KHANG PHÚ

