Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 145 Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Trực tiếp giảng dạy và vận hành lớp học nhằm đảm bảo học viên đạt mục tiêu đầu ra khóa học, theo dõi tiến độ học viên và báo cáo tình hình lớp học.

Cố vấn học tập cho học viên.

Hướng dẫn học viên mở rộng việc học và duy trì động lực: đề xuất tài liệu học thêm, bài luyện tập bổ trợ, hướng dẫn phương pháp tự học…

Xây dựng môi trường lớp học thân thiện, tích cực, thú vị và hiệu quả.

Tham gia vào các hoạt động học thuật ngoài lớp học: ví dụ: CLB tiếng Anh, English Workshop, các buổi lễ tốt nghiệp – Graduation Day…

Gia tăng tỷ lệ học viên giới thiệu với sự đồng hành, nâng cao trải nghiệm và cá nhân hóa hành trình học tập cho học viên.

Thực hiện tư vấn khóa học tiếp theo khi học viên có nhu cầu học tiếp, nâng cao hoặc rẽ hướng sang dòng học khác (ví dụ: học giao tiếp → học IELTS).

Tham gia phát triển nội dung giảng dạy và cải tiến hoạt động lớp học.

Liên tục nâng cao năng lực giảng dạy và phát triển cá nhân.

Lan tỏa hình ảnh học thuật chuyên nghiệp, tích cực và thành quả học tập của học viên ra cộng đồng – thông qua việc phối hợp hỗ trợ các hoạt động truyền thông.

Tham gia các chương trình đào tạo, meeting, chia sẻ của phòng Học thuật và hệ thống.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến tiếng Anh, bao gồm: Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh, Biên – phiên dịch tiếng Anh, hoặc chuyên ngành khác có liên quan kèm theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Có chứng chỉ IELTS từ 7.5 trở lên hoặc 900 TOEIC trở lên

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh, ưu tiên tại trung tâm Anh ngữ hoặc môi trường đào tạo chuyên nghiệp.

Ưu tiên ứng viên: Giảng dạy các lớp IELTS online hoặc offline. Có chứng chỉ tiếng Anh (TESOL, TEFL, CELTA hoặc tương đương). Có chứng chỉ sư phạm. Tham gia vào việc soạn bài, cập nhật giáo án, hoặc tổ chức các hoạt động lớp học chủ động.

Yêu cầu khác: Làm việc linh hoạt theo ca, bao gồm ca tối và cuối tuần

Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đối với vị trí Fulltime: Mức thu nhập từ 15tr – 25 triệu/tháng tùy theo năng lực thực tế của giáo viên.

Các chính sách và chế độ đãi ngộ dành riêng cho đội ngũ giáo viên: Thưởng khi học viên phụ trách tái tục (retention), thưởng khi giới thiệu học viên mới (referral)…..

Đối với vị trí Parttime: mức thu nhập từ 6tr - 10tr (tùy theo năng lực giáo viên và thời gian giảng dạy)

Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật, teambuilding, thưởng ngày Lễ…).

Các chương trình đào tạo phát triển và đào tạo kĩ năng chuyên môn.

Môi trường trẻ, năng động, hòa đồng, hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục gsg việt nam

