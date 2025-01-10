Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực Thành Sen làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: Phường Đại Nài, 495 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Giảng dạy tiếng Nhật các trình độ từ N4, N5 cho đối tượng học sinh du học nghề, TTS.

- Truyền đạt kiến thức, kỹ năng học và luyện thi tiếng Nhật.

- Soạn giáo án, lên kế hoạch giảng dạy theo trình độ của lớp được giao.

- Kiểm tra và đánh giá học viên định kỳ theo lộ trình của trung tâm.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Tốt nghiệp loại Khá trở lên các trường Đại học trong và ngoài nước chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật hoặc liên quan đến giảng dạy tiếng Nhật.

- Trình độ tiếng Nhật tương đương N3 trở lên, ưu tiên N2, N1.

- Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.

- Nhiệt tình, nhanh nhẹn, thân thiện, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật cho thực tập sinh, du học sinh ít nhất 01 năm trở lên.

- Ưu tiên các bạn đã từng du học hoặc làm việc tại Nhật.

Tại Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực Thành Sen Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 7-10 triệu.

- Thưởng các dịp lễ tết, thưởng năm theo kết quả kinh doanh và các chế độ phúc lợi khác.

- Tham gia BHXH và hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật và của công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực Thành Sen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin