Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Và Thương Mại An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6 căn 3 LK Dolphin số 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2 , Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch, tiến độ tổ chức thi công

- Giám sát thi công theo đúng bản vẽ kỹ thuật, đảm bảo tiến độ đề ra

- Tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh và nghiệm thu công việc

- Trao đổi Chi tiết trao khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng các chuyên ngành : Kỹ thuật xây dựng và các ngành có liên quan

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm giám sát công trình

- Có kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt

- Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi và chủ động trong công việc

-Địa điểm làm việc: Tại công trình

- Văn phòng công ty:Tầng 6 căn 3 LK Dolphin số 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2 , Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Và Thương Mại An Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10-15 triệu (tùy theo năng lực)+ thưởng công trình

- Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động

- Chế độ thưởng theo quy định của Công ty và theo quy định pháp luật

- Hưởng các chế độ đãi ngộ và phúc lợi khác từ Công ty (nghỉ lễ, tết, du lịch, đóng bảo hiểm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Và Thương Mại An Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin