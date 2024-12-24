Tuyển Giáo viên Unity Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - CMC Tower,Phố Duy Tân,Phường Dịch Vọng Hậu,Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát thi công hệ thống cấp thoát và ống công nghệ,hệ thống thông gió

- Hiểu được các biện pháp thi công kiểm soát chất lượng

- Giám sát tiến độ thi công ngoài hiện trường

- Phối hợp với các hệ thống khác kiểm soát thi công

- Kiểm soát lắp đặt kiểm tra báo cáo nghiệm thu

- Các công việc khác sẽ thảo luận khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học có chuyên ngành liên quan.

-Từ 2-5 năm kinh nghiệm

Từ 2-5 năm kinh nghiệm

-Có kiến thức, kinh nghiệm làm việc về các hệ thống điều hòa thông gió, cấp thoát nước, cứu hỏa, khí nén

-Kỹ năng máy tính: AutoCAD, MS Office.

-Tiếng Anh: đọc hiểu.

-Có thể đi công tác tại dự án.

Tại Công ty TNHH Kinden Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

- Lương tháng thứ 13

Chăm sóc sức khoẻ

- Được hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty

Giải thưởng

- Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinden Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin