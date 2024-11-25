Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

Giáo viên Unity

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả Công việc
- Đọc và nắm vững bản vẽ thi công, các bản vẽ biện pháp thi công được duyệt tại công trình xây dựng.
- Nắm vững tiến độ, khối lượng của từng hạng mục thi công, các quy định về các tiêu chuẩn thi công; hoàn thiện công trình xây dựng.
- Theo dõi tiến độ thi công tuần, tháng dựa trên tổng tiến độ được phê duyệt.
- Giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế xây dựng, bản vẽ chi tiết và biện pháp thi công được duyệt.
- Kiểm tra khối lượng thi công của nhà thầu xây dựng và tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu thi công.
- Kiểm tra công tác hồ sơ chất lượng.
- Thực hiện một số công việc khác theo khả năng chuyên môn khi được Ban chỉ huy công trình hoặc lãnh đạo công ty phân giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp Đại học (chuyên ngành Xây dựng).
- Có thể sử dụng được các phần mềm như Autocad, Etabs.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 21 đường 24 Khu Dân Cư Him Lam, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

