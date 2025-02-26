Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH TM DV SX T.P.L làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Senior Graphic Designer Senior sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt việc thiết kế đồ họa, phát triển ý tưởng sáng tạo và đảm bảo hình ảnh thương hiệu của công ty trong lĩnh vực trang trí nội thất văn phòng được thể hiện chuyên nghiệp, ấn tượng và nhất quán. Cụ thể:

• Phát triển ý tưởng thiết kế: Lên concept và thực hiện các thiết kế sáng tạo cho các chiến dịch marketing, bao gồm hình ảnh quảng cáo, tài liệu giới thiệu dự án nội thất văn phòng, và bộ nhận diện thương hiệu.

• Thiết kế ấn phẩm truyền thông:

+ Online: Banner website, bài đăng mạng xã hội (Facebook, LinkedIn, Instagram), infographic, email marketing về các giải pháp nội thất văn phòng.

+ Offline: Catalogue dự án, brochure, poster, standee trưng bày tại showroom hoặc sự kiện, bảng vẽ layout 2D/3D sơ bộ cho các không gian văn phòng.

• Hỗ trợ hình ảnh hóa dự án: Phối hợp với đội ngũ thiết kế nội thất để tạo hình ảnh minh họa (render cơ bản hoặc chỉnh sửa) nhằm trình bày ý tưởng thiết kế không gian văn phòng cho khách hàng.

• Quản lý thương hiệu: Đảm bảo tất cả thiết kế tuân thủ guideline thương hiệu của công ty, đồng thời đề xuất cải tiến để tăng tính nhận diện trong ngành nội thất văn phòng.

• Giám sát và hướng dẫn: Hướng dẫn, hỗ trợ các Graphic Designer cấp thấp hơn (nếu có) về kỹ thuật và sáng tạo, đồng thời giám sát chất lượng đầu ra của nhóm thiết kế.

• Làm việc với đối tác: Phối hợp với các đơn vị in ấn hoặc sản xuất để đảm bảo chất lượng thành phẩm (ví dụ: bảng hiệu văn phòng, vật liệu trang trí).

