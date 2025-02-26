Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH TM DV SX T.P.L làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH TM DV SX T.P.L làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Công Ty TNHH TM DV SX T.P.L
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Công Ty TNHH TM DV SX T.P.L

Graphic Design/Illustration/Animation

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công Ty TNHH TM DV SX T.P.L

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 231A Dương Đình Hội, khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Senior Graphic Designer Senior sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt việc thiết kế đồ họa, phát triển ý tưởng sáng tạo và đảm bảo hình ảnh thương hiệu của công ty trong lĩnh vực trang trí nội thất văn phòng được thể hiện chuyên nghiệp, ấn tượng và nhất quán. Cụ thể:
• Phát triển ý tưởng thiết kế: Lên concept và thực hiện các thiết kế sáng tạo cho các chiến dịch marketing, bao gồm hình ảnh quảng cáo, tài liệu giới thiệu dự án nội thất văn phòng, và bộ nhận diện thương hiệu.
• Phát triển ý tưởng thiết kế
• Thiết kế ấn phẩm truyền thông:
• Thiết kế ấn phẩm truyền thông
+ Online: Banner website, bài đăng mạng xã hội (Facebook, LinkedIn, Instagram), infographic, email marketing về các giải pháp nội thất văn phòng.
+ Offline: Catalogue dự án, brochure, poster, standee trưng bày tại showroom hoặc sự kiện, bảng vẽ layout 2D/3D sơ bộ cho các không gian văn phòng.
• Hỗ trợ hình ảnh hóa dự án: Phối hợp với đội ngũ thiết kế nội thất để tạo hình ảnh minh họa (render cơ bản hoặc chỉnh sửa) nhằm trình bày ý tưởng thiết kế không gian văn phòng cho khách hàng.
• Hỗ trợ hình ảnh hóa dự án
• Quản lý thương hiệu: Đảm bảo tất cả thiết kế tuân thủ guideline thương hiệu của công ty, đồng thời đề xuất cải tiến để tăng tính nhận diện trong ngành nội thất văn phòng.
• Quản lý thương hiệu
• Giám sát và hướng dẫn: Hướng dẫn, hỗ trợ các Graphic Designer cấp thấp hơn (nếu có) về kỹ thuật và sáng tạo, đồng thời giám sát chất lượng đầu ra của nhóm thiết kế.
• Giám sát và hướng dẫn
• Làm việc với đối tác: Phối hợp với các đơn vị in ấn hoặc sản xuất để đảm bảo chất lượng thành phẩm (ví dụ: bảng hiệu văn phòng, vật liệu trang trí).
• Làm việc với đối tác

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH TM DV SX T.P.L Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV SX T.P.L

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM DV SX T.P.L

Công Ty TNHH TM DV SX T.P.L

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 231A Dương Đình Hội, KP3,Phường Tăng Nhơn Phú B, Q9

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-graphic-design-illustration-animation-thu-nhap-12tr-18tr-thang-tai-ho-chi-minh-job323909
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Taj Việt Nam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Taj Việt Nam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Boyd Vietnam Company Limited.,
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Boyd Vietnam Company Limited., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Boyd Vietnam Company Limited.,
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 05/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Innorix Vietnam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Innorix Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Innorix Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YIC ONE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YIC ONE
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN
Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CƠ ĐIỆN
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Taj Việt Nam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Taj Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Taj Việt Nam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Boyd Vietnam Company Limited.,
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Boyd Vietnam Company Limited., làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Boyd Vietnam Company Limited.,
Hạn nộp: 12/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Việt Nam GS Industry
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Nidec SV Probe Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 05/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH A G STEEL MANUFACTURE
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Innorix Vietnam
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Innorix Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Innorix Vietnam
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Pose Communications
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YIC ONE
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH YIC ONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YIC ONE
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Danieli – Industrielle Beteiligung Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Rowabi Lighting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 23 Triệu Rowabi Lighting
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Trung Thuy Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,500 USD Trung Thuy Group
1,200 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Sunwoo Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 800 USD Công Ty TNHH Sunwoo Global
400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Roedl & Partner Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Roedl & Partner Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation International School Ho Chi Minh City (ISHCMC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận International School Ho Chi Minh City (ISHCMC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Nova Buildings Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nova Buildings Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Trung Thuy Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,800 - 2,000 USD Trung Thuy Group
1,800 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation T.Y.LIN International Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận T.Y.LIN International Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ACS SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ACS SOLUTION
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation KCN Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận KCN Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Minh Graphic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Minh Graphic
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation American Dream HOME Group LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2,000 USD American Dream HOME Group LLC
1,000 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation VUS - The English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,200 USD VUS - The English Center
1,000 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Seadent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Seadent
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Francia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Vẻ Đẹp Francia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation MiTek Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 2,000 USD MiTek Việt Nam
500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Grant Thornton (Vietnam) Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH LOTTE C&F Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu Công Ty TNHH LOTTE C&F Vietnam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Yến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Yến
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Bosch Automotive R&D Center In HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bosch Automotive R&D Center In HCMC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD Công Ty TNHH Alpha Plus
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Capgemini Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Capgemini Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Asia Shopper Marketing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Asia Shopper Marketing
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH Bethel Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Bethel Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Nagamas Printing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,500 USD Nagamas Printing
800 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm