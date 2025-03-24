Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Navigos Search làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 800 - 15 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Navigos Search
Mức lương
800 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: TBD
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 800 - 15 USD
Job Responsibilities:
• Create mechanical design drawings using CAD software (SolidWorks preferred)
• Develop design concepts and translate them into detailed technical drawings
• Communicate with Japanese headquarters and local engineers to ensure project alignment
• Supervise and guide local engineers on mechanical design tasks
• Deliver high-quality technical drawings to meet client requirements
Với Mức Lương 800 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Experience in mechanical design (CAD proficiency required) - relate to packaging machine design, measurement machine design or any machine design.
• Fluent Japanese at least N2 level
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
