Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân
- Hà Nội: Ngõ 34 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Thiết kế ấn phẩm phục vụ công tác của team marketing qua các kênh social;
Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, phát triển ý tưởng, xây dựng hình ảnh và thực hiện thiết kế cho các mảng dự án của công ty.
Phối hợp thực hiện và hỗ trợ các hoạt động thiết kế theo yêu cầu của các bạn trong team
Edit video, design poster từ nội dung đã được cung cấp
Điều chỉnh các sản phẩm theo gợi ý, yêu cầu của leader
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và quay dựng video. Ưu tiên: Photoshop, Illustrator, Capcut...
Biết quay phim, chụp ảnh bằng điện thoại/máy ảnh/máy quay.
Có hiểu biết về yêu cầu của digital marketing đối với thiết kế đồ họa và quay dựng video.
Có khả năng khai thác Internet và cập nhật xu hướng thị trường;
Có laptop cá nhân
Làm việc tối thiểu 5 buổi/tuần
Chăm chỉ, chịu khó, lắng nghe. Làm việc có trách nhiệm, teamwork cao
Tại Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân Thì Được Hưởng Những Gì
Lương:
Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn và các chế độ đãi ngộ khác của Công ty (Hiếu hỉ, sinh nhật ...)
Lộ trình thăng tiến, tăng lương rõ ràng review 6 tháng/1 lần hoặc 1 quý/1 lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
