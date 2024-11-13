Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 34 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Thiết kế ấn phẩm phục vụ công tác của team marketing qua các kênh social;

Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, phát triển ý tưởng, xây dựng hình ảnh và thực hiện thiết kế cho các mảng dự án của công ty.

Phối hợp thực hiện và hỗ trợ các hoạt động thiết kế theo yêu cầu của các bạn trong team

Edit video, design poster từ nội dung đã được cung cấp

Điều chỉnh các sản phẩm theo gợi ý, yêu cầu của leader

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên đang theo học các chuyên ngành: Thiết kế đồ họa; Mỹ thuật công nghiệp hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và quay dựng video. Ưu tiên: Photoshop, Illustrator, Capcut...

Biết quay phim, chụp ảnh bằng điện thoại/máy ảnh/máy quay.

Có hiểu biết về yêu cầu của digital marketing đối với thiết kế đồ họa và quay dựng video.

Có khả năng khai thác Internet và cập nhật xu hướng thị trường;

Có laptop cá nhân

Làm việc tối thiểu 5 buổi/tuần

Chăm chỉ, chịu khó, lắng nghe. Làm việc có trách nhiệm, teamwork cao

Quyền Lợi

Lương: 3.000.000đ - 4.000.000đ + chuyên cần + thưởng

Lương:

Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn và các chế độ đãi ngộ khác của Công ty (Hiếu hỉ, sinh nhật ...)

Lộ trình thăng tiến, tăng lương rõ ràng review 6 tháng/1 lần hoặc 1 quý/1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển

