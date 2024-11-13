Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 34 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Thiết kế ấn phẩm phục vụ công tác của team marketing qua các kênh social;
Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, phát triển ý tưởng, xây dựng hình ảnh và thực hiện thiết kế cho các mảng dự án của công ty.
Phối hợp thực hiện và hỗ trợ các hoạt động thiết kế theo yêu cầu của các bạn trong team
Edit video, design poster từ nội dung đã được cung cấp
Điều chỉnh các sản phẩm theo gợi ý, yêu cầu của leader
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ Quản lý.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang theo học các chuyên ngành: Thiết kế đồ họa; Mỹ thuật công nghiệp hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và quay dựng video. Ưu tiên: Photoshop, Illustrator, Capcut...
Biết quay phim, chụp ảnh bằng điện thoại/máy ảnh/máy quay.
Có hiểu biết về yêu cầu của digital marketing đối với thiết kế đồ họa và quay dựng video.
Có khả năng khai thác Internet và cập nhật xu hướng thị trường;
Có laptop cá nhân
Làm việc tối thiểu 5 buổi/tuần
Chăm chỉ, chịu khó, lắng nghe. Làm việc có trách nhiệm, teamwork cao

Tại Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 3.000.000đ - 4.000.000đ + chuyên cần + thưởng
Lương:
Các chuyến du lịch, teambuilding hấp dẫn và các chế độ đãi ngộ khác của Công ty (Hiếu hỉ, sinh nhật ...)
Lộ trình thăng tiến, tăng lương rõ ràng review 6 tháng/1 lần hoặc 1 quý/1 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại Chí Nhân

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu Trung, xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

