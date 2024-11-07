Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation GOLDEN PEN MEDIA SERVICES COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 1,400 USD

Mức lương 900 - 1,400 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 11 tòa nhà Perfect 150bis Lê Thị Hồng Gấm, P.Cầu Ông Lãnh, Quận 1

• Nhận Brief từ khách hàng để nắm bắt các yêu cầu liên quan đến Thiết kế

• Brainstorm cùng Project Team để có các ý tưởng phù hợp với yêu cầu khách hàng

• Phát triển ý tưởng thành thiết kế phù hợp để đáp ứng yêu cầu về dự án

• Triển khai hạng mục đã được duyệt để vận hành và đáp ứng chất lượng dịch vụ đã cam kết với khách hàng

• Quản lý các thiết kế trong suốt quá trình thực hiện dự án để kiểm soát chất lượng hạng mục - hình ảnh/ quy cách/ chất lượng theo đúng cam kết với khách hàng.

• Tham gia các hoạt động nội bộ của của công ty liên quan đến nghệ thuật và thiết kế

• Thông thạo thiết kế 3D, biết thiết kế 2D . Biết dựng phim là một lợi thế.

Tại GOLDEN PEN MEDIA SERVICES COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

• Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.

• Mức lương net cạnh tranh cao

• Phúc lợi tốt, thưởng cao: thưởng dự án, nhuận bút, hoa hồng...

• Du lịch trong và ngoài nước

• Cơ chế làm việc linh hoạt (đi sớm|về trễ|onlineđăng ký giờ làm việc)

