Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CP KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐẤT THỦ làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 19 Triệu

Mức lương 18 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 492 Nguyễn Văn Trỗi, Khu 06, P. Phú lợi, TP. Thủ Dầu Một, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 18 - 19 Triệu

Lộ trình thăng tiến: trưởng phòng Nhân Sự.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng làm nhân sự trong lĩnh vực xây dựng;

Nâng cao kiến thức xây dựng hệ thống đào tạo của một chuỗi hệ thống;

Góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp top đầu Bình Dương trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng nhà ở.

Với Mức Lương 18 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 27 – 35. Có 4 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực nhân sự tổng hợp.

Tốt nghiệp Đại Học trở lên các ngành Quản trị nhân sự, Tâm lý học, hoặc lĩnh vực tương đương.

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hòa đồng, thích nghi với môi trường làm việc, có khả năng kết nối các thành viên trong công ty.

Thái độ làm việc tích cực.

Có kỹ năng đào tạo / thuyết trình tốt.

Tại CÔNG TY CP KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐẤT THỦ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18 triệu

Chính sách hoa hồng: 1-2% giá trị hợp đồng xây dựng cho người giới thiệu khi đơn hàng thành công.

Hỗ trợ 50% tiền cơm trưa.

Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo chính sách của công ty.

Tham gia Bảo Hiểm Tai Nạn 24/24.

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, ngày phép, nghỉ lễ theo quy định pháp luật.

Được trả lương cho 45 phút mỗi ngày để thiền/đọc sách.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Du lịch cao cấp 1-2 lần/năm tại các resort 4-5 sao.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động workshop đào tạo nội bộ, tham quan thực tế.

Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐẤT THỦ

