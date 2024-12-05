Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Ô đất 09.10, Lô CN22, KCN Hải Hà, Thị Trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, Hải Hà, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Phụ trách cùng với lãnh đạo công ty giao tiếp, tạo mối Quan hệ ngoại giao với các cơ quan nhà nước
Xây dựng và tối ưu hoá các quy định quản lý hậu cần (gồm quản lý nhà ăn, ký túc xá, nhân viên vệ sinh, quản lý công trình cây xanh và bảo vệ...)
Quán triệt Quy định, quy trình quản lý nguồn nhân lực toàn công ty. Căn cứ theo quy trình quản lý của tập đoàn xây dựng và quy định quy trình quản lý cho công ty tại việt nam
Tham gia và Lên kế hoạch quản lý nguồn nhân lực và phân phối nguồn nhân lực tương ứng với từng vị trí
Phụ trách lên kế hoạch và thực hiện tuyển dụng nhân sự cho toàn công ty
Phụ trách lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm của công ty
Tham gia và Lên phương án chế độ phúc lợi và lương thưởng cho công nhân viên. Lên kế hoặc dự toán và thực hiện dự toán lương hằng năm
Tham gia xây dựng hệ thống Quản lý KPI và lên kế KPI hàng năm của tập đoàn, phụ trách quản lý KPI của toàn bộ công nhân viên trong phạm vi quản lý của mình, tổ chức lên kế hoạch và thực thi sát hạch hiệu suất hàng năm cho toàn bộ công nhân viên
Xử lý tranh chấp hợp đồng lao động; căn cứ theo trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động, thu thập tài liệu chừng từ liên quan, kịp thời đưa ra biện pháp xử lý, ứng phó tranh chấp hợp đồng lao động, có sổ sách ghi chép, giấy tờ liên quan đến giải quyết hoà giải, tranh chấp hợp đồng lao động..
Quản lý các công tác hậu cần cung cấp chỗ ở ký túc xá, vấn đề vệ sinh, công trình cây xanh, bảo vệ và nhà ăn

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành quản trị nhân lực hoặc chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trong hành chính nhân sự, và 2 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý hành chính nhân sự
Thành thạo 3 lĩnh vực chuyên môn cơ bản trong công tác tuyển dụng, C&B và KPI
Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý 03 năm trở lên trong các doanh nghiệp sản xuất chế tạo.
Giao tiếp Tiếng trung thành thạo, năng lực giao tiếp tốt, thành thạo các phần mềm văn phòng

Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 30-40M (Thỏa thuận theo năng lực)
Tham gia BHXH đầy đủ, theo quy định của Nhà nước
Phúc lợi: Thưởng cuối năm, cơm trưa, thiết bị văn phòng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1908, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

