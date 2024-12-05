Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 30 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
- Quảng Ninh: Ô đất 09.10, Lô CN22, KCN Hải Hà, Thị Trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, Hải Hà, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Phụ trách cùng với lãnh đạo công ty giao tiếp, tạo mối Quan hệ ngoại giao với các cơ quan nhà nước
Xây dựng và tối ưu hoá các quy định quản lý hậu cần (gồm quản lý nhà ăn, ký túc xá, nhân viên vệ sinh, quản lý công trình cây xanh và bảo vệ...)
Quán triệt Quy định, quy trình quản lý nguồn nhân lực toàn công ty. Căn cứ theo quy trình quản lý của tập đoàn xây dựng và quy định quy trình quản lý cho công ty tại việt nam
Tham gia và Lên kế hoạch quản lý nguồn nhân lực và phân phối nguồn nhân lực tương ứng với từng vị trí
Phụ trách lên kế hoạch và thực hiện tuyển dụng nhân sự cho toàn công ty
Phụ trách lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm của công ty
Tham gia và Lên phương án chế độ phúc lợi và lương thưởng cho công nhân viên. Lên kế hoặc dự toán và thực hiện dự toán lương hằng năm
Tham gia xây dựng hệ thống Quản lý KPI và lên kế KPI hàng năm của tập đoàn, phụ trách quản lý KPI của toàn bộ công nhân viên trong phạm vi quản lý của mình, tổ chức lên kế hoạch và thực thi sát hạch hiệu suất hàng năm cho toàn bộ công nhân viên
Xử lý tranh chấp hợp đồng lao động; căn cứ theo trình tự giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động, thu thập tài liệu chừng từ liên quan, kịp thời đưa ra biện pháp xử lý, ứng phó tranh chấp hợp đồng lao động, có sổ sách ghi chép, giấy tờ liên quan đến giải quyết hoà giải, tranh chấp hợp đồng lao động..
Quản lý các công tác hậu cần cung cấp chỗ ở ký túc xá, vấn đề vệ sinh, công trình cây xanh, bảo vệ và nhà ăn
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trong hành chính nhân sự, và 2 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý hành chính nhân sự
Thành thạo 3 lĩnh vực chuyên môn cơ bản trong công tác tuyển dụng, C&B và KPI
Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý 03 năm trở lên trong các doanh nghiệp sản xuất chế tạo.
Giao tiếp Tiếng trung thành thạo, năng lực giao tiếp tốt, thành thạo các phần mềm văn phòng
Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH đầy đủ, theo quy định của Nhà nước
Phúc lợi: Thưởng cuối năm, cơm trưa, thiết bị văn phòng,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI