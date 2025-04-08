Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc làm việc tại Hà Nam thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Thửa đất số 195, khu đấu giá, Phương Lam Hạ, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Theo dõi và thực hiện các đơn hàng mua sắm thiết bị, vật dụng văn phòng cho các bộ phận theo yêu cầu.

Đảm bảo các vật dụng, thiết bị văn phòng được cấp phát đúng hạn và đầy đủ.

Quản lý, duy trì và bảo dưỡng các cơ sở vật chất, trang thiết bị trong văn phòng.

Đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn và hiệu quả.

Điều phối các dịch vụ hành chính hỗ trợ công tác văn phòng (dọn dẹp, bảo vệ, vệ sinh, điện nước...).

Theo dõi và quản lý các khoản chi phí hành chính, bao gồm việc thanh toán các hóa đơn, phiếu chi và các khoản chi phí phát sinh.

Lập báo cáo chi phí định kỳ cho các bộ phận liên quan.

Phối hợp và hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ như hội nghị, các buổi họp, các buổi mở bán dự án, sự kiện khách hàng...

Đảm bảo các yêu cầu hậu cần của sự kiện (cơ sở vật chất, trang trí, thiết bị, đồ ăn, nước uống...) được thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ.

Hồ sơ nhân sự, thông tin nhân sự.

Hồ sơ mua sắm và cấp phát trang thiết bị.

Hồ sơ, tài liệu có liên quan để thực hiện thủ tục bán hàng. Bao gồm các tài liệu: Thỏa thuận đặt cọc,

Đảm bảo hồ sơ giao đúng nơi, đúng lúc, đúng người.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, hành chính hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ở vị trí Hành chính - Nhân sự là lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Cẩn thận, có trách nhiệm, chủ động trong công việc, trung thực, giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến hết Sáng thứ 7. 8h00-17h30, nghỉ trưa 1.5h.

Lương cứng 6.000.000-8.000.000đ + PC 700.000đ/tháng

Du lịch, Teambuilding hàng năm.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Thưởng Lễ Tết theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin