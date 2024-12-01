Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: DLBM01 Vinhomes Ocean Park 3, Văn Giang, Hưng Yên, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 8 Triệu

1. Tuyển dụng: 70%

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng và xây dựng; triển khai kế hoạch tuyển dụng khi có yêu cầu hàng tháng / hàng quý / hàng năm.

Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, tạo nguồn ứng viên tiềm năng + xây câu hỏi tuyển dung dưa trên văn hoá của công ty

Lên kế hoạch và triển khai tổ chức phỏng vấn ứng viên

Đánh giá phỏng vấn, hội nhập nhân viên mới

Xây dựng quy trình tuyển dụng

PR thương hiệu tuyển dụng của công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của ban Giám đốc.

2/ Hỗ trợ công việc hành chính: 30%

Thực hiện việc sắp xếp, quản lý lịch làm việc, chấm công cho nhân viên

Thực hiện việc giám sát, soạn thảo và lưu trữ giấy tờ cho công ty

Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động Công ty: Teambuiding, liên hoan, du lịch,...

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop

- Có 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm

- Xây dựng và phát triển các nguồn tuyển dụng.

- Có kinh nghiệm xây dựng quy trình

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc

- Tư duy rõ ràng, rành mạch, xử lý vấn đề dứt khoát

- Khả năng giao tiếp tốt, bao quát công việc, lên kế hoạch rõ ràng.

- Có thể đi làm ngay

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 8tr-10tr gross

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

- Được đóng BHXH, thưởng các ngày Lễ, Tết ...theo quy định của công ty

- Được tham gia các sự kiện, teambuilding và các hoạt động khác của công ty.

- Được chi trả các khóa đào tạo liên quan đến nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NEWWAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin