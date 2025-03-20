Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ P-Care Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ P-Care Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ P-Care Việt Nam

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ P-Care Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chấm công, làm hợp đồng lao động cho công nhân
- Thống kê vật tư, đề xuất mua VPP
- Hỗ trợ văn phòng đăng tuyển nhân sự, lọc hồ sơ nhân sự
- Hỗ trợ các công việc như check tồn kho, liên hệ giao hàng cho khách, đối chiếu công nợ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Công việc đơn giản, có sự hướng dẫn
- Không yêu cầu quá nhiều kinh nghiệm, không yêu cầu bằng cấp cao, miễn là nhanh nhẹn,
- Sử dụng tốt máy tính, tin học văn phòng

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ P-Care Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

*Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn
*Mức lương
- Lương thưởng và chế độ theo quy định chung
- Ăn cơm trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ P-Care Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ P-Care Việt Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ P-Care Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 35, hẻm 50/5 Thái Thịnh II, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

