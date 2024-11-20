Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Long An thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Ấp 3 An Thạnh, Bến Lức Tỉnh Long An, Bến Lức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tìm hiểu cập nhật các luật liên quan đến ATLĐ, PCCC

Kiểm tra rang thiết bị làm việc, giám sát khu vực có dấu hiệu bất thường, phát sinh nguồn nhiệt có vật liệu dễ gây cháy nổ

Kiểm tra vận hành hệ thống bơm PCCC, phổ biến kiến thức về PCCC, ATVSLD .

Lập báo cáo định kỳ về môi trường, PCCC đến các cơ quan nhà nươc

Kiến nghị và đề xuất Ban Tổng Giám Đốc về những định hướng và giải pháp về an toàn PCCC, môi trường.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành môi trường, kĩ thuật hoặc các ngành liên quan

Thành thạo tin học văn phòng

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Khả năng quản lý và tương tác con người.

Kỹ năng tổ chức, quản trị thời gian và tiến độ công việc

Biết lập kế hoạch.

Đức tính : Quyết đoán, trung thực, rõ ràng, minh bạch.

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-13 triệu , BHXH full lương

Làm việc theo giờ hành chính: Thứ 2 - Thứ 7: 7h00 - 11h00; 12h00 - 16h

Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và Nhà nước

Thưởng Lễ Giỗ tổ hùng vương (10/03), 08/03, 02/09, 30/04, 01/05, 20/10, Tết dương lịch, Tết Âm lịch và Quà Tết âm lịch.

Hỗ trợ cơm trưa, chiều.

Có chỗ ở cho nhân viên ở xa

Thiết bị làm việc đầy đủ

Gói bảo hiểm cá nhân 24h

Quà Sinh nhật

Lương tháng 13

Thưởng hiếu hỉ, chính sách ốm đau theo chế độ bảo hiểm xã hội nhà nước, ...

Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

