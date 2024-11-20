Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Long An thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Ấp 3 An Thạnh, Bến Lức Tỉnh Long An, Bến Lức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Tìm hiểu cập nhật các luật liên quan đến ATLĐ, PCCC
Kiểm tra rang thiết bị làm việc, giám sát khu vực có dấu hiệu bất thường, phát sinh nguồn nhiệt có vật liệu dễ gây cháy nổ
Kiểm tra vận hành hệ thống bơm PCCC, phổ biến kiến thức về PCCC, ATVSLD .
Lập báo cáo định kỳ về môi trường, PCCC đến các cơ quan nhà nươc
Kiến nghị và đề xuất Ban Tổng Giám Đốc về những định hướng và giải pháp về an toàn PCCC, môi trường.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành môi trường, kĩ thuật hoặc các ngành liên quan
Thành thạo tin học văn phòng
Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Khả năng quản lý và tương tác con người.
Kỹ năng tổ chức, quản trị thời gian và tiến độ công việc
Biết lập kế hoạch.
Đức tính : Quyết đoán, trung thực, rõ ràng, minh bạch.
Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10-13 triệu , BHXH full lương
Làm việc theo giờ hành chính: Thứ 2 - Thứ 7: 7h00 - 11h00; 12h00 - 16h
Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và Nhà nước
Thưởng Lễ Giỗ tổ hùng vương (10/03), 08/03, 02/09, 30/04, 01/05, 20/10, Tết dương lịch, Tết Âm lịch và Quà Tết âm lịch.
Hỗ trợ cơm trưa, chiều.
Có chỗ ở cho nhân viên ở xa
Thiết bị làm việc đầy đủ
Gói bảo hiểm cá nhân 24h
Quà Sinh nhật
Lương tháng 13
Thưởng hiếu hỉ, chính sách ốm đau theo chế độ bảo hiểm xã hội nhà nước, ...
Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
