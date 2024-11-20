Tuyển Software Engineer CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Software Engineer CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP TOYAR INC
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CP TOYAR INC

Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY CP TOYAR INC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19

- 21 Tân Cảng

- Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

• Phát triển ứng dụng web chất lượng cao, dễ bảo trì bằng framework Vue.js
• Hợp tác với bộ phận thiết kế để chuyển bản thiết kế thành trang web tương tác
• Viết mã có thể tái sử dụng, dễ bảo trì và thực hiện kiểm tra đơn vị Unit testing
• Tham gia đánh giá mã để đảm bảo chất lượng mã
• Hợp tác với nhân viên back-end để hoàn thành tương tác dữ liệu front-end và back-end
• Nghiên cứu và khám phá các công nghệ mới, áp dụng chúng vào dự án
• Tối ưu hóa hiệu suất front-end liên tục để nâng cao trải nghiệm người dùng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến máy tính
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm sử dụng framework Vue.js phát triển web front-end
• Thành thạo kiến thức cơ bản về front-end như HTML, CSS, JavaScript
• Nắm rõ hệ sinh thái Vue.js, bao gồm Vue Router, Vuex, v.v.
• Nắm rõ phát triển mô-đun và ít nhất một công cụ xây dựng front-end như Webpack, Vite
• Thành thục cách sử dụng RESTful API
• Có phong cách mã và thói quen lập trình tốt
• Kỹ năng giao tiếp và tinh thần làm việc nhóm tốt
• Khả năng học tập và giải quyết vấn đề tốt

Tại CÔNG TY CP TOYAR INC Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, 08:30-17:30 (trưa nghỉ 1 tiếng); Thứ bảy làm việc cách tuần.
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp công bằng.
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh.
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.
Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Mức lương: Thỏa thuận ( LCB + huê hồng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TOYAR INC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TOYAR INC

CÔNG TY CP TOYAR INC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19-21 Tân cảng, Phường 25, quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

