Tuyển IT Helpdesk Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10F Mekong Tower, 235 Cong Hoa, Ward 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nhân viên về phần mềm, phần cứng, mạng, và hệ thống IT.

Quản lý và bảo trì hệ thống máy tính, máy chủ, mạng nội bộ (LAN/WAN), Wi-Fi, VPN.

Giám sát và xử lý sự cố liên quan đến bảo mật, backup, và truy cập hệ thống.

Hỗ trợ triển khai và quản lý các công cụ IT phục vụ công việc (ticketing system, asset management).

Đào tạo, hướng dẫn nhân viên về quy trình và chính sách IT.

Phối hợp với DevOps/IT Infrastructure để tối ưu hệ thống.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành CNTT hoặc có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí IT HelpDesk/System Admin.

Thành thạo Windows, MacOS, Linux, và quản lý mạng (TCP/IP, VPN, Firewall).

Hiểu biết về quản trị hệ thống.

Có kỹ năng xử lý sự cố nhanh chóng, hỗ trợ người dùng hiệu quả.

Ưu tiên nếu có kinh nghiệm với scripting (PowerShell, Bash) hoặc Cloud (AWS, Azure).

Có chứng chỉ IT (CCNA, MCSA, CompTIA) là một lợi thế.

Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 13 triệu/tháng

Thử việc 2 tháng full 100% lương

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định luật lao động

Tham gia BH sức khoẻ VBI.

Review lương 2 lần/năm

Lương tháng 13, thưởng các dịp Lễ, Tết, Hiếu hỉ, Sinh nhật,...

Phụ cấp chi phí gửi xe

Phụ cấp thâm niên, thưởng project xuất sắc

Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên có thâm niên

Du lịch, nghỉ dưỡng hằng năm theo chính sách của công ty

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.