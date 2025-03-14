Tuyển IT Helpdesk Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công ty CP Phần mềm MOR
- Hồ Chí Minh: 10F Mekong Tower, 235 Cong Hoa, Ward 13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nhân viên về phần mềm, phần cứng, mạng, và hệ thống IT.
Quản lý và bảo trì hệ thống máy tính, máy chủ, mạng nội bộ (LAN/WAN), Wi-Fi, VPN.
Giám sát và xử lý sự cố liên quan đến bảo mật, backup, và truy cập hệ thống.
Hỗ trợ triển khai và quản lý các công cụ IT phục vụ công việc (ticketing system, asset management).
Đào tạo, hướng dẫn nhân viên về quy trình và chính sách IT.
Phối hợp với DevOps/IT Infrastructure để tối ưu hệ thống.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Windows, MacOS, Linux, và quản lý mạng (TCP/IP, VPN, Firewall).
Hiểu biết về quản trị hệ thống.
Có kỹ năng xử lý sự cố nhanh chóng, hỗ trợ người dùng hiệu quả.
Ưu tiên nếu có kinh nghiệm với scripting (PowerShell, Bash) hoặc Cloud (AWS, Azure).
Có chứng chỉ IT (CCNA, MCSA, CompTIA) là một lợi thế.
Tại Công ty CP Phần mềm MOR Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng full 100% lương
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định luật lao động
Tham gia BH sức khoẻ VBI.
Review lương 2 lần/năm
Lương tháng 13, thưởng các dịp Lễ, Tết, Hiếu hỉ, Sinh nhật,...
Phụ cấp chi phí gửi xe
Phụ cấp thâm niên, thưởng project xuất sắc
Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên có thâm niên
Du lịch, nghỉ dưỡng hằng năm theo chính sách của công ty
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phần mềm MOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
