Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Hỗ trợ người dùng lắp đặt, cài đặt các phần mềm, xử lý các vấn đề phát sinh khi sử dụng phần mềm;

Quản lý trang thiết bị công nghệ thông tin của công ty;

Cài đặt cấu hình và xử lý sự cố về mạng, firewall, router, switch...;

Quản lý hệ thống Active Directory, file server, server Vmware...;

Quản lý sao lưu dữ liệu, phục hồi dữ liệu;

Theo dõi, đánh giá, cải thiện hiệu năng của hệ thống mạng;

Thực hiện các yêu cầu khác của quản lý.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan (Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin...)

Có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ người dùng;

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên kinh nghiệm ở các công ty phần mềm quy mô > 100 nhân sự;

Có kinh nghiệm trong việc quản lý, cài đặt và cấu hình mạng, LAN, router (cisco), switch (cisco), Firewall, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CCNA, MCSA;

Có kinh nghiệm trong việc triển khai hệ thống (VMware, Hyper-V, Active Directory, File Server...)

Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;

Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm cao trong công việc;

Kỹ năng giao tiếp tốt trong đội nhóm và giữa các phòng ban.

Chế độ đãi ngộ:

Mức lương: 9M - 15M Gross. Performance review: 1 lần/năm;

Trợ cấp đi lại, trợ cấp ăn trưa, trợ cấp tiếng Nhật, trợ cấp onsite khi tham gia dự án bên khách hàng...;

Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng nhân viên xuất sắc quý, năm, nhân viên tiêu biểu đi du lịch Nhật Bản;

Nghỉ theo lịch công ty, nghỉ theo lịch khách hàng Nhật (ngoài các ngày nghỉ theo quy định, 1 năm có thêm 2 đợt nghỉ dài);

Nghỉ tham gia Ngày hội khai giảng cùng con.

Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên:

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên mức lương chính thức;

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho nhân viên trên 1 năm làm việc tại Công ty;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín (Bệnh viện Thu Cúc, bệnh viện Medlatec...).

Văn phòng làm việc tiện ích: Miễn phí trà, có máy pha coffee tại khu vực ăn uống của công ty;

Các hoạt động sôi nổi:

Hoạt động team building kết nối đội nhóm hàng quý;

Các CLB thể thao: bóng đá, bi lắc...;

Hoạt động du lịch thường niên và các sự kiện lớn trong công ty.

