Tuyển IT Helpdesk Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng kế hoạch công việc của Phòng An toàn thông tin:

- Xây dựng kế hoạch/lộ trình đảm bảo An toàn thông tin (ATTT) cho F88 giai đoạn từ 2024 đến 2026

- Xây dựng tiêu chuẩn, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và định hướng công việc của đội ngũ CBNV phòng

- Triển khai các dự án ATTT để đảm bảo tính bảo mật, tính an toàn vận hành của toàn bộ hệ thống CNTT

- Chịu trách nhiệm thực thi và báo cáo Giám đốc CNTT/các bên liên quan về các vấn đề đảm bảo An ninh hệ thống CNTT

2. Thực hiện các công việc chuyên môn về An toàn thông tin:

- Tổ chức triển khai và vận hành các giải pháp, dịch vụ chuyên sâu về Bảo mật

- Tổ chức đội ngũ, phân công vai trò trách nhiệm của từng nhân sự trong phòng nhằm đảm bảo chất lượng công việc và tiến độ dự án, tối ưu nguồn lực và chi phí công ty

- Triển khai các quy trình, chính sách và tài liệu về ATTT theo quy định của công ty

- Hỗ trợ các đơn vị phòng ban liên quan trong quá trình bảo mật hệ thống CNTT

3. Quản lý và phát triển năng lực đội ngũ An toàn thông tin:

- Lập kế hoạch nguồn nhân lực; kế hoạch phát triển cá nhân (IDP) cho CBNV thông qua định hướng đào tạo, kèm cặp CBNV

- Tham gia xây dựng mô tả công việc, khung năng lực, lộ trình công danh cho CBNV thuộc phòng