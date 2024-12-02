Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: CMC Creative Space, KCX Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Giám sát hệ thống Tổng đài Contact Center cho khách hàng.

Duy trì và tích hợp các công cụ hoạt động, hỗ trợ đào tạo người dùng

Nghiên cứu phát triển bộ kỹ năng của Contact Center.

Hoàn thành các nhiệm vụ: Yêu cầu Khởi Tạo Dịch vụ, Yêu cầu Thay đổi (CR) trong thời gian khoảng đảm bảo dịch vụ.

Cung cấp hỗ trợ onsite hoặc remote theo yêu cầu của khách hàng.

Việc nâng cấp, cải tiến và áp dụng công nghệ mới hàng ngày tuân theo các tiêu chuẩn và chính sách CNTT của công ty Đối tác để hỗ trợ hiệu quả hoạt động cho khách hàng hoặc Đối tác

Cập nhật cho quy trình nội bộ thông qua tài liệu nội bộ.

Tuân theo các quy trình tiêu chuẩn của bộ phận.

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân về Viễn thông / Kỹ thuật Máy tính / Khoa học Máy tính, Công nghệ Máy tính / hoặc chuyên ngành liên quan hoặc kinh nghiệm kỹ thuật chuyên nghiệp tương đương.

Kiến thức về IP Telephony: Genesys Cloud, Genesys Enage, Audiocodes, Cisco Gateways, IP Telephones (Polycom, Cisco, v.v...) là một lợi thế.

Kiến thức nền tảng về TCP/IP, Switching, Routing, DNS, DHCP, Telnet, SSH.

Kiến thức về Cisco/Juniper và thiết bị switching, routing khác là một lợi thế.

Hệ điều hành: Windows 2008 / 2012R2, Vista, Windows 7 & 10, Linux cơ bản.

Phần mềm: MS Visio, MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Email (MS Outlook), Wireshark. Putty, WinSCP

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vai trò kỹ thuật liên quan đến việc vận hành và quản lý các ứng dụng Contact Center là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP

Lương tháng upto 12tr thỏa thuận theo năng lực

Thưởng KPIs năm từ 1-2 tháng lương/năm

Gói phúc lợi tiền mặt 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm.

CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Đài thọ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế.

Chính sách phát triển, thăng tiến theo Career Path phù hợp với từng vị trí, từng phòng ban.

Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất:

Cơ hội làm việc trong Công ty là Top 1 đối tác tư vấn và cung cấp, triển khai giải pháp Chuyển đổi số, Bảo mật, Cloud cho tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam

BẢO HIỂM VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Thời gian làm việc: Làm theo ca hành chính và ca đặc thù(sẽ trao đổi chi tiết hơn khi phỏng vấn)

Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân CBNV

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước

Chế độ bảo hiểm nâng cao: CMC Care

Du lịch hàng năm 1 tuần, teambuilding/dã ngoại định kì 2 lần/năm

Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên đa dạng và phòng phú

Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc.

Môi trường làm việc trẻ, năng động và chuyên nghiệp

