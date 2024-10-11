Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9,10,11,12 Tòa nhà MB Bank, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng các chính sách, qui trình, qui định, tài liệu về an toàn thông tin. Quản lý các thiết bị, hệ thống, dịch vụ an ninh bảo mật Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật, ứng dụng phục vụ đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống của Công ty Kiểm tra, đánh giá các lỗ hổng bảo mật cho các ứng dụng, hệ thống Tham gia triển khai các chương trình/ dự án CNTT theo kế hoạch phát triển mạng lưới của Công ty Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm triển khai, quản trị, vận hành các thiết bị bảo mật như Firewall, IPS, WAF, Database Firewall,...bảo mật máy chủ, ứng dụng, ảo hóa,... Am hiểu và có kinh nghiệm trong việc triển khai các tiêu chuẩn an toàn thông tin như ISMS ISO 27000, PCI DSS,.. Có kinh nghiệm biên soạn các quy trình, tài liệu, chính sách về an toàn thông tin

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật Nghỉ phép: 12 ngày phép năm. Mỗi 5 năm được tăng thêm 1 ngày theo quy định của luật Lao Động Nghỉ lễ Tết: 11 ngày theo quy định luật lao động Việt Nam Nghỉ ốm: hưởng nguyên lương đóng BHXH (75% do BHXH chi trả, 25% do Công ty chi trả) Ngày sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương 01 ngày (chế độ tương đương ngày nghỉ phép) Bảo hiểm: Bên cạnh Bảo hiểm bắt buộc theo quy định, Mcredit hỗ trợ Bảo hiểm sức khỏe MIC theo quy định hàng năm của công ty. Chế độ dành riêng cho các mẹ đang nuôi con nhỏ: Happy mom’s room, Happy mom’s hour (được nghỉ tối đa 2h/tháng để đưa đón con đi học từ cấp 1 trở xuống). Các chế độ khác (khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ mát, thăm hỏi ốm đau...) theo quy định của MC từng thời kỳ Hoạt động team building, du lịch, thể thao, Happy Hour hàng tháng...v..v... Có cả thưởng vào các ngày lễ tết, sinh nhật công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.