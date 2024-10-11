Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9,10,11,12 Tòa nhà MB Bank, số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng các chính sách, qui trình, qui định, tài liệu về an toàn thông tin. Quản lý các thiết bị, hệ thống, dịch vụ an ninh bảo mật Nghiên cứu các công nghệ, kỹ thuật, ứng dụng phục vụ đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống của Công ty Kiểm tra, đánh giá các lỗ hổng bảo mật cho các ứng dụng, hệ thống Tham gia triển khai các chương trình/ dự án CNTT theo kế hoạch phát triển mạng lưới của Công ty Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm triển khai, quản trị, vận hành các thiết bị bảo mật như Firewall, IPS, WAF, Database Firewall,...bảo mật máy chủ, ứng dụng, ảo hóa,... Am hiểu và có kinh nghiệm trong việc triển khai các tiêu chuẩn an toàn thông tin như ISMS ISO 27000, PCI DSS,.. Có kinh nghiệm biên soạn các quy trình, tài liệu, chính sách về an toàn thông tin
Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MB SHINSEI

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 24C Phan Đăng Lưu, P6, Bình Thạng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

