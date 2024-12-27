Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Long An: Lô F6, đường số 1, Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, Cần Đước, Huyện Cần Đước

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận các đơn hàng từ bộ phận kinh doanh

- Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua nguyên vật liệu và kế hoạch gia công ngoài

- Theo dõi cập nhật tiến độ sản xuất để đảm bảo giao hàng đúng hạn.

- Giám sát, đôn đốc tiến độ sản xuất từng công đoạn của đơn hàng sản xuất để đảm bảo sản xuất đúng tiến độ.

- Xử lý kịp thời các phát sinh hàng ngày liên quan đến kế hoach sản xuất của công ty

- Lập kế hoạch điều phối sản xuất đáp ứng yêu cầu của bộ phận Kinh doanh và sản xuất

- Báo cáo tiến độ sản xuất hằng ngày cho các BP liên quan, cảnh báo tiến độ không đáp ứng được nếu có

- Tham gia xây dựng, đề xuất điều chỉnh kế hoạch sản xuất để kịp thời gian giao hàng

- Quyết toán chi phí sản xuất, phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất

-Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình của bộ phận Phối hợp kinh doanh,

-Xây dựng KHSX dự định của nhà máy

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết tiếng trung

- Có kinh nghiệm về ngành may mặc, giày da

- Kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên

- CV xin việc bằng tiếng trung

Tại CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Có xe đưa đón tại Thuận Kiều Plaza

- Lương thoả thuận tại buổi PV

- Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, có nhiều khả năng phát triển bản thân.

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin