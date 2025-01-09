Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: Ấp Cửu Hòa, Xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Huyện Châu Thành

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng dựa trên đơn đặt hàng và năng lực sản xuất.

Phân bổ nguồn lực (nhân công, máy móc, nguyên vật liệu) một cách hiệu quả để đáp ứng kế hoạch sản xuất.

Theo dõi tiến độ sản xuất, phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

Quản lý tồn kho nguyên vật liệu, sản phẩm bán thành phẩm và thành phẩm.

Cập nhật và cải tiến quy trình sản xuất để nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm.

Báo cáo kết quả sản xuất định kỳ cho cấp trên.

Làm việc trực tiếp với bộ phận mua hàng để đảm bảo cung cấp nguyên vật liệu đầy đủ và đúng thời hạn.

Phối hợp với các bộ phận khác (như bộ phận chất lượng, bộ phận kỹ thuật) để đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật công nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập kế hoạch sản xuất, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xuất nhập khẩu.

Nắm vững các nguyên tắc và kỹ thuật lập kế hoạch sản xuất.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng phân tích số liệu, lập báo cáo và giải quyết vấn đề.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

Tại Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Ánh Dương Sao

