Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Gia
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ki ốt 11A, Đặng Vũ Hỷ, Phường Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Nhận đơn hàng từ zalo/điện thoại
- Gọi điện chăm sóc khách hàng theo data có sẵn
- Xử lý các phiếu kế toán
- Xuất đơn trên phần mềm.
- Địa chỉ: Ki ốt 11A, Đặng Vũ Hỷ, Phường Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội
- Thời gian làm việc: Từ T2 - T7 hàng tuần, từ 7h30 - 17h (sáng 7h30-12h, chiều 13h30-17h).
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Giới tính: Nam/Nữ
- Tuổi: 23 – 36 tuổi
- Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Giới tính: Nam/Nữ
- Tuổi: 23 – 36 tuổi
- Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Gia Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 7 - 10 triệu/tháng
- Thời gian thử việc: linh hoạt (không quá 2 tháng)
- Đóng BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc
- Tham gia team building hàng năm của công ty
- Làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
- Thời gian thử việc: linh hoạt (không quá 2 tháng)
- Đóng BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc
- Tham gia team building hàng năm của công ty
- Làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI