Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ki ốt 11A, Đặng Vũ Hỷ, Phường Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng

- Nhận đơn hàng từ zalo/điện thoại

- Gọi điện chăm sóc khách hàng theo data có sẵn

- Xử lý các phiếu kế toán

- Xuất đơn trên phần mềm.

- Thời gian làm việc: Từ T2 - T7 hàng tuần, từ 7h30 - 17h (sáng 7h30-12h, chiều 13h30-17h).

- Thời gian làm việc: Từ T2 - T7 hàng tuần, từ 7h30 - 17h (sáng 7h30-12h, chiều 13h30-17h).

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Giới tính: Nam/Nữ

- Tuổi: 23 – 36 tuổi

- Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7 - 10 triệu/tháng

- Thời gian thử việc: linh hoạt (không quá 2 tháng)

- Đóng BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc

- Tham gia team building hàng năm của công ty

- Làm trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Thành Gia

