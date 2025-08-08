Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2a, ngõ 316 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1.Ghi nhận & hạch toán doanh thu:

Kiểm tra chứng từ bán hàng, hợp đồng, hóa đơn .

Ghi nhận doanh thu vào hệ thống kế toán theo đúng chuẩn mực và quy định của công ty. Đối chiếu số liệu bán hàng với bộ phận kinh doanh để đảm bảo tính chính xác.

Quản lý công nợ phải thu Lập bảng theo dõi công nợ khách hàng.

Gửi đối chiếu công nợ định kỳ, nhắc nợ và phối hợp với bộ phận kinh doanh để thu hồi công nợ. Xác nhận số dư công nợ cuối kỳ.

Đối soát công nợ với các đơn vị vận chuyển, Đối chiếu số liệu giữa các hệ thống bán hàng và hệ thống kế toán. Đối soát hàng hoàn….

2. Báo cáo:

Lập báo cáo doanh thu hàng theo từng Kênh bántheo yêu cầu.

Phân tích biến động doanh thu, đề xuất giải pháp cải thiện.

Cung cấp số liệu phục vụ báo cáo thuế và báo cáo tài chính.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí kế toán doanh thu hoặc kế toán bán hàng.

Thành thạo Excel, phần mềm kế toán (MISA, FAST,…

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các phần mềm quản trị: Nhanh.vn, Odoo, SAPO,…

Cẩn thận, trung thực, có kỹ năng phân tích số liệu và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương & thưởng:

+ Lương theo mô hình 3P: thu nhập dựa trên vị trí, năng lực và hiệu suất.

+ Thưởng hiệu suất hàng tháng dựa trên kết quả công việc và tình hình kinh doanh của Công ty.

- Phúc lợi khác:

+ Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định.

+ Chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi.

+ Tham gia các hoạt động nội bộ, team-building.

+ Tham gia các khoá học phát triển kỹ năng, nghiệp vụ do công ty tổ chức hoặc thuê ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Gia Vũ

