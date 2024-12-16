Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Thị xã An Nhơn – Mỏ đá An Phú Sơn, Thị xã An Nhơn

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng

- Thực hiện nghiệp vụ bán hàng theo quy trình của công ty.

- Cập nhật số liệu bán hàng vào phần mềm kế toán.

- Kiểm tra, đối chiếu khối lượng xuất hóa đơn VAT theo đúng quy định.

- Thực hiện công tác thủ quỹ tại đơn vị.

- Cập nhập số liệu phần hành phụ trách theo mẫu báo cáo Công ty hàng ngày.

- Theo dõi nhập – xuất – tồn kho thành phẩm, thường xuyên đối chiếu số liệu kho thành phẩm với thủ kho thành phẩm hàng ngày/tháng

- Theo dõi công nợ phải thu khách hàng, đối chiếu công nợ với khách hàng theo định kỳ.

- Thực hiện thêm một số công việc liên quan khác do lãnh đạo phòng phân công.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (từ 7h00p đến 17h00p)

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi: 22 - 35 tuổi.

- Giới tính: Không yêu cầu.

- Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học về Kế toán, Tài chính – Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Có kinh nghiệm trên 02 năm .

- Chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực.

- Ưu tiên ứng viên khu vực Thị xã An Nhơn.

- Có thể tăng ca tuỳ theo từng yêu cầu giai đoạn sản xuất kinh doanh.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức lương: thỏa thuận

- Các chế độ của Công ty: lương tháng 13; 12 ngày phép/năm; BHXH; xét tăng lương định kỳ.

- Các phúc lợi khác của Công ty: thưởng Lễ, Tết; du lịch; chăm sóc sức khỏe.

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển

